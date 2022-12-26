悲慘聖誕夜！新北獨居男子家中死亡身首分離　頭臉遭7犬啃食

據台媒《ETtoday新聞雲》報道，昨日（25日）聖誕節，台灣新北市新莊區一處4樓民宅不斷散發惡臭，警員破門後發現屋內有一男子倒臥床上，全身腫脹，明顯死亡。其房內亦有6隻活犬和1隻犬屍，男子頭面部疑似遭犬隻啃咬，現場狀況十分嚇人。

目前，男子死亡原因仍待繼續調查。據了解，該名男子61歲，因為其兒女近日找不到爸爸，於是求助警方。而聖誕夜警方與兒女一同破門進屋時，才發現父親已身亡。



近日，新北市新莊區一男子死亡多日後被發現，現場情況十分嚇人。據了解，該名男子61歲，有慢性病、高血壓病史。兒女近日一直聯繫不上父親，因此求助警方。

昨日（25日）聖誕節晚上10時左右，警方和兒女一同破門入內，才發現父親已經身亡多日，遺體腫脹。驚悚的是警方勘驗發現男子頭部、面部均有遭犬隻啃食的痕跡，身、首呈現分離狀態。在萬家歡度佳節的時刻見到如此慘況，不免令人感歎唏噓。

目前，6隻活犬和1隻犬屍已經由動物保護處協助安置。由於現場沒有發現外力介入或打鬥跡證，警方已經初步排除他殺嫌疑，後續會報請新北地檢署會同法醫相驗釐清死因，男子死亡原因仍待進一步調查。