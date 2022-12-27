台話題網紅NanaQ突公開「3點全裸寫真集」：有誰比極簡女更適合？
撰文：ETtoday
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YouTuber「NanaQ」以極簡生活方式走紅，自稱不用保養品、只用清水洗澡等等，自律理念受到許多人推崇。
她26日分享一系列裸體美照，大方表示：「有誰比極簡女更適合拍裸照？」難得展現的大尺度面貌被粉絲大讚很美。
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NanaQ透露，8月在森林裡拍了一系列照片，當時攝影師提議「我幫你拍照，你就可以換大頭照了唷」，她起初還覺得原本的照片就很好，但直到收到了攝影師發來的裸照系列之後，才發現「原來有一種喜歡是『沒遇到更好的所以保持喜歡』」，對於這些裸照超級滿意。
NanaQ感慨：「在彩妝、衣料的覆蓋下，攝影師把你拍得美是必須，在什麼都沒有的狀態下，還能把你拍得美的大概只剩零星幾位，但你有想過還有一種攝影師是能在美的基礎上，又賦予你真實的自信嗎？」她因而感謝攝影師：「他叫icy，第一個讓我願意交付時間、眼神、身體以及信任的男人。」
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NanaQ大方跟粉絲分享這系列裸照，在鏡頭前自然地展現身體，但礙於社群網站的尺度限制，還是有好幾張沒能直接公開。
不過，網友仍熱烈誇讚「你很勇敢，完全沒有感覺到色情」、「真的是一種身體的自然美感，是獨一無二的」、「很美」，而她也一一表達感謝。
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