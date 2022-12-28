睹妻兒遭輾斃　台中倖存伊拉克籍丈夫流淚控訴：巴士速度非常快

據台媒《ETtoday新聞雲》報道，昨日（27日）深夜台中市發生一宗嚴重車禍事故，一輛巴士在路口左轉時撞到一家三口，導致一名30歲本地女子和其年僅1歲的男嬰受傷危重，緊急送醫搶救後因傷重不治身亡，而僥倖輕傷存活的32歲伊拉克籍丈夫親眼目睹了妻兒被巴士碾壓致死的慘狀，悲痛萬分，難掩情緒，更直言無法接受巴士司機的說法和道歉。



據《ETtoday新聞雲》報道，昨日（27日），台中市學士路、英才路口發生一宗慘烈車禍。僥倖存活的伊拉克籍季姓男子今日（28日）出面描述事發情形。

季男表示，他跟妻子晚上10點多想吃麥當勞，到達才發現麥當勞已經關閉，就想先回家。正當他們推著嬰兒車在路口走斑馬線過馬路時，突然被一輛正在轉彎的巴士迎面撞上。巴士首先撞到他，但沒有停下來，又繼續朝著妻兒撞過去，直接碾壓過妻兒的身體，嬰兒車被撞得支離破碎。

季男說：「事發當時的環境並沒有很暗，我們有3個人一起過馬路，他（巴士司機）卻說他沒有看到人。」季男同時強調，巴士當時的速度「非常快」。雖然季男自己也被巴士碰撞，但僅是擦挫傷，經檢傷沒有大礙。但親眼目睹妻兒死去的經歷令他情緒崩潰難以掩蓋，數次哽咽。儘管巴士司機多次道歉，但他還是表示「無法接受」。

台中市警方接獲報案後立即趕往現場，處理案件相關情況。經初步了解，巴士司機沒有酒駕，詳細事故原因將由交通警察大隊事故處理組分析研判。