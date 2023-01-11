巴布亞新畿內亞擬關駐台商務代表處稱無經濟效益　台方：只是更名

位於太平洋西南部的島國巴布亞新畿內亞，其外長宣布將關閉駐台灣商務代表處，理由是無經濟效益。台灣政府周三（11日）表示，已注意到巴方決定，並指有相關辦事處並非關閉，只是更名，未來雙方將持續加強合作，共同促進實質關係。



巴布亞新畿內亞外長特卡琴科（Justin Tkatchenko）表示，駐台代表處成立於2015年，迄今未見足夠經濟效益，且駐台代表的不良行為已令該國聲譽受損。據了解，巴布亞新畿內亞駐台人員去年曾在餐廳鬧出酒醉毆打事件，2018年也曾有人員因酒駕遭移送法辦。

特卡琴科又指，當局在過去12個月針對代表處的各方面進行全面分析，以了解該機構是否可發揮效用，且在經濟上是否可持續，經全面評估，他們得出的結論就是不再需要這個代表處。

他強調，關閉駐台商務代表處並非因為中國大陸的壓力，純屬綜合評估各駐外館處營運狀況與效益後所做出的決定，又提到台灣方面並未證明他們為維繫代表處營運所花費的金額是值得的。據澳洲廣播公司（ABC）12月報道，中國大陸正資助巴國軍方建設一間醫院。

巴布亞新畿內亞原駐台代表康德銘與總統蔡英文合照。（Facebook）

台灣官方則表示，巴方的決定主因，是該國政府長期財務困難，故規劃調整一些駐外機構，巴方駐台人員則是因先前有不當行為遭調回。而關閉辦事處應是研議階段，目前接收的訊息並非關閉，而是更名為「巴紐台北經濟代表處」，並派遣「商業聯絡官」到台調整。

未來，雙方仍將在農漁業、經貿及能源等領域持續加強合作交流，至於台灣駐巴國代表處「巴布亞紐幾內亞台北經濟文化辦事處」的名稱、地址目前則不受影響。