春節第二波寒流襲台　兩日內146人疑天冷猝死　長者居多

春節期間台灣寒流來襲，1月27日、1月28日兩日全台共有146人疑因天冷猝死。其中，台北28人，桃園26人，高雄、屏東各有16宗猝死案。至於猝死案是否與最近的寒流天氣有關，警方及消防表示有待釐清。



1月27、1月28日春節假期第二波寒流襲台，據各縣市消防局統計，全台各地幾乎都有民眾疑因天冷猝死，以年長者居多。

其中，高雄市27日共有9宗緊急救護非創傷到院前死亡案，28日截至晚上10時共有7宗。屏東27日有12宗、28日截至晚上10時有4宗。離島澎湖28日1宗，新竹市4宗，其中3人年齡在80歲以上。新北市疑有11人因寒冷低溫死亡，基隆3人，宜蘭8人，花蓮6人，其他縣市則分別有1至8人。

台北平溪天燈節。（視覺中國）

報道指，桃園有3歲男童發燒腹痛，1月28日送醫，救護人員到場後檢視，男童血氧指數偏低且意識模糊，送醫後宣告不治。

彰化消防局統計數據顯示，從1月26日早上8時到1月28日早上8時，共有116名患者因急性心肌梗塞或其他不適送醫，其中6位送醫前已無呼吸心跳。

台灣中央氣象局預測，1月29日至1月30日清晨，受寒流影響，各地天氣極度寒冷，氣溫或降至10℃以下。1月31日起，寒流減弱，氣溫將逐漸回升，最高可達22℃。

冬季台灣。（視覺中國）

據悉，2016年，台灣也曾遇上強勁寒流，導致多人猝死。專業機構統計數據顯示，冬季是心肌梗塞的高發月份。心肌梗塞引起的「心律不整」，是冬天猝死的常見原因之一。

需要注意的是，長者對於環境溫度變化反應較不敏銳，晚間睡覺時，可以先備妥保暖衣物方便穿着，記得先添加衣物保暖再進行活動。外出時隨身攜帶一件保暖衣，以備不時之需。同時，要特別注意頭頸部和四肢末端的保暖，備好圍巾、帽子、手套等保暖用具。