星雲大師被稱「政治和尚」　白色恐怖羈押23天　曾唔習近平江澤民

佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲大師周日（5日）在台灣高雄佛光山離世，享耆壽96歲。



星雲一生與政治分不開，赴台灣之初即捲入匪諜案遭羈押23天。兩岸恢復往來後，星雲又多次與大陸領導人見面，同時涉入兩岸多宗政治爭議事件，其人多年來在台灣被部份人士批評為「政治和尚」、「中國和尚」等。



1949年遇白色恐怖羈押23天

星雲早在1949年赴台灣之初，即捲入白色恐怖案件。當年新竹靈穩寺的慈航法師被舉報為「匪諜」，靈穩寺多名僧眾被捕，在桃園中壢圓光寺的星雲亦受牽連遭羈押。關於這段經歷，他曾在文章中寫道「入獄23天，還受到捆綁扣押、呼來喚去的待遇」。

據星雲敍述，當時共有一百多名法師被捕，最終在佛教界與國民黨高層人士奔走之下，才驚險落幕，星雲大師也被釋放。

收留許家屯遭封殺

至80年代起，星雲開始與中國大陸往來。他最先在1989年3月在美國組織「國際佛教促進會弘法探親團」，首次以僧人身份到中國大陸訪問，與時任大陸國家主席楊尚昆見面。

八九民運後，時任新華社香港分社社長許家屯於1990年出走美國。星雲在其書中稱，當時許家屯想借住佛光山寺的美國分院，他只想到救苦救難是佛教的精神，便「一口答應」，未料因此遭北京誤會，認為他不該收留「叛離大陸」人士，並被中共列入黑名單，此後令他想回鄉探親，「都沒有那麼容易」。

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與江澤民會面破冰

至2006年，星雲前往杭州參加第一屆「世界佛教論壇」開幕典禮，隨後在上海與前最高領導人江澤民首度見面。星雲表示，當時江澤民說的第一句話是「過去的種種，一切到此為止」，而這大概是指許家屯事件。

星雲曾稱，他後來第二次應江澤民之邀見面，地點也在上海。當時星雲與江澤民談論佛學，從《金剛經》談到《瑜伽燄口》，江澤民甚至能將《瑜伽燄口》的〈召請文〉，從頭到尾背出來。

習近平：大師送我的書 都讀完了

至2013年2月，星雲隨同國民黨榮譽主席連戰一同訪問北京，與中共總書記習近平會面。他當時透露，習近平也是他的「書迷」，曾讀過他的作品《人間佛教何處尋》。當說到對習近平的印象，星雲讚賞道：「他很開明、質樸、進步，非常睿智。」

當時星雲大師又會見時任國家主席胡錦濤，胡錦濤對星雲說：「你對佛教、海峽兩岸的貢獻很大。」星雲回應稱：「你倡導的『和諧社會』，將是中國人未來的標竿。」

2014年星雲再隨同連戰訪陸，當時習近平在與星雲見面時特別表示：「大師送我的書，我全都讀完了。」星雲則回應稱，「中國夢」帶給中國更偉大、富強的發展，令人激賞。