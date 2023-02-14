台男玩飛躍道失足　從4樓直墮地面　驚嚇過程全被友人拍下

極限運動會讓人有刺激的快感，但凡事要量力而為。



近日在PTT上有網民發出一段影片，台灣跑酷男（Parkour，又譯飛躍道）原本想從3樓攀牆而下，沒想到失足直接墜落，墜到B1泥土上，影片一出，讓不少人直呼「感覺超痛！」。

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根據了解，一名網民YouTube使用者在自己頻道分享這段影片，從畫面中可以看到，原本他想從三樓慢慢攀爬而下，但才往下跳一層卻因為沒踩穩，再加上來不及扶牆壁，直接往後摔倒在B1的泥土地，表情看起來相當痛苦。一旁在旁拍攝的朋友，看到這一幕也嚇出一身冷汗，當場飆罵出不雅字眼，並隨即前往看他的傷勢。

當事人事後在社群平台上報平安寫道：「自己相當幸運，身體並沒有大礙，經醫生治療發現只有腦震盪，但也不能因此感到慶幸，以我自己來說，腦震盪的後續還是不怎麼好，身體機能還是沒有完全恢復」，醫生也提醒，雖然可能起來只有內外傷口，但身體狀況還是要持續追蹤比較好。

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