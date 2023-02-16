劉文正沒死！經紀人突向台媒改口　假死原因是有人出20億要他復出

昨日（15日），台媒廣泛報道，台灣70年代巨星、著名歌手劉文正去年11月12日生日前後，因心肌梗塞在美國拉斯維加斯病逝，享年70歲，消息震撼華人社會。

然而事件隨後成為「羅生門」，據《聯合報》報道，劉文正的新加坡友人對此反應是「假消息」，只是以劉低調的個性，並不想否認。今日（16日）中午，據《ETtoday》報道，劉文正的經紀人夏玉順已改口，稱劉還在人間。



昨日一度「證實」劉文正死訊的夏玉順接受《ETtoday》記者訪問時改口，稱劉文正還在人間，但永遠不會見人，所以他要自己故意發他已經走了的消息，免得大家在那邊打擾他，要其復出。

對於劉文正早就神隱多年，也沒出面見人，卻仍要演假死一齣戲的原因，夏玉順透露，那是因為近期大陸又有人出價20多億元新台幣（約5.18億港元）要他辦巡迴演，但他不願意。不過其透露，劉文正確實發生心肌梗塞，「但救回來了」。

另一方面，94歲高齡、定居美國明尼蘇達州的劉文正親二姨李庚濟（Lily Lee Levin），昨日透過好友張美琪向《世界日報》表示，劉文正的死訊是假消息，「他已經打電話給我報平安了」。她又指，由於此次謠傳死訊的動靜比較大，劉文正對此有些不高興，亦不會作任何回應。

雖然劉文正證實仍在生，但就其行蹤，各方說法不一。據李庚濟說法，劉文正目前人在菲律賓，一切都好。但夏玉順則指他現在美國拉斯維加斯。

劉文正曾問過: 怎樣才能成為永遠的巨星?

台媒曾報道指出，當年演藝事業如日中天的劉文正曾問經紀人夏玉順，如何才能成為永遠的巨星？

夏玉順回答：「只有在觀眾還沒有拋棄你以前，你先放棄觀眾，才有可能成為永遠的巨星。」而劉文正在當紅時引退，成功造就傳奇。儘管他早已退出歌壇多年，但劉文正「永遠的白馬王子」形象烙印歌迷心中，讓人無限懷念。

據了解，劉文正自1984年結束與寶麗金的合約便淡出歌壇至美國生活，因此沒有正式宣布引退，但自此就淡出大眾視野。

《聯合報》今日報道指，劉文正身邊友人似乎都有一定默契，即沒事絕對不會去打擾他，讓他低調地過生活。友人透露，和劉文正聯絡的管道只有兩個，一是電話答錄機，另一是郵政信箱，但是否回覆，「要看他心情」。

而劉文正的新加坡友人有他所授權的歌曲版權，也是他近期還有聯絡的人。該新加坡友人透過友人表達，劉離世消息傳出後，他也很錯愕，因自己前一天才和他通過電話，當時劉曾稱：「這兩個月都在傳我過世的消息，就讓他們傳吧，這樣更好，再也沒人會來煩我。」

伊能靜曾分享「飛鷹三姝」與劉文正合照。（微博）

另外，劉文正去年生日時，幾名朋友還特地傳了影片給他，透過友人祝他生日快樂，這代表著生日時，劉並沒有傳出任何意外。

同時，崔苔菁、伊能靜及裘海正等人的回應，似乎也知道劉文正應該是想擇選這種方式讓大家不要再去打擾他，如裘海正在Facebook寫下：「如果我對劉文正大哥『不熟』的話，知道他一定會跳出來澄清這是假消息，所以，重點來了….本來劉大哥就不愛被打擾，那爆這料的理由是？」伊能靜更從激動痛哭到後來表示不回應跟談論有關劉文正的一切事情，與一般得知恩師走了的反應很不一樣。

報道形容：「或許發布他過世消息對劉文正而言，正是他喜歡的方式，可以從此擺脫外界關注的焦點，低調而又自在的生活。」