台灣恢復港澳人士自由行首日　港人搭首班機：懷念蚵仔煎和鹹酥雞

台灣2月20日（周一）上午9時起開放港澳人士自由行赴台旅遊，同步開放網絡申請簽證，雲端申請赴台停留簽證。首架符合規定並降落桃園國際機場的班機是上午9時22分抵台的國泰航空CX-488航班，當中有香港旅客特地到台灣品嚐懷念已久的各種食物。



台媒《聯合報》報道指，不少港澳民眾搭乘第一班飛機赴台，因登機時還不能申請入台簽證，所以部分旅客選擇抵達台灣後再辦理落地簽。

旅客葉先生表示，由於班機起飛時在香港還無法申請到台灣的簽證，只能到桃園國際機場辦理落地簽。他說此行預計停留三天，除了辦公也想探望朋友，並且品嚐台灣小吃。

曾經在台灣唸書的港人譚小姐表示，她在2019年畢業返港後，其後疫情爆發，三年無法赴台，令她非常想念台灣的老師及同學。這次特別把握開放的第一天搶先赴台，已約好和同學及老師聚餐，除了想到101大樓及西門町逛街外，也想回到曾讀書的桃園市看看。她很懷念蚵仔煎、鹹酥雞等台灣夜市美食，準備大快朵頤一番。

另外一名在航空公司上班的鄧小姐稱，這次雖然只有兩天假期，還是特別快閃台灣一趟，「實在是太想吃台灣的蛋餅跟滷肉飯」，這一次也會去饒河街夜市享用台灣小吃。