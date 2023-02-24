台男突收好友轉0.8元備註「在這走了」　趕往現場驚見已屍僵車內

台灣高雄一名鄭姓男子日前赫然發現銀行戶口多了2筆轉帳訊息，游姓好友轉了新台幣3元（約合港幣0.8元）給他，並在匯款備註欄寫下「在這走了」、「布袋第二停車場」。鄭男循線趕往現場查看，果真發現游男已陳屍在座車中，嚇得急忙報警。



據台媒報道，台灣警方22日接獲鄭男報案，指稱好友游男陳屍在停車場車內，初步了解，死者被發現時已經屍僵，明顯死亡多時，後續將進一步報請地檢署相驗。

報案的鄭男指出，他與死者游男是好友，不久前突然發現銀行戶口有2筆轉帳通知，分別匯了新台幣2元、1元，他好奇點開查看，發現是游男所匯，備註欄還寫下「在這走了」、「布袋第二停車場」，他當下立即感覺不妙，打電話給游男後也無人接聽，因此緊急聯繫陳姓好友陪同，一起趕往嘉義布袋第二停車場，果真在車發現游男的白色寶馬座車，且人已陳屍在車內。

台灣警方到場勘驗，未發現外力介入跡象，後續已通報家屬，全案將進一步調查，釐清死因。

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