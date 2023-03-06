台灣女議員也跟風「無罩散步」？胸前若隱若現捱轟：又想釣富二代

台灣嘉義市正妹女議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，政見主張成立性專區，更以超「兇」身材和政見打進政壇。



近日她出席春酒場合不穿內衣，並將照片放上社群平台，讓不少網友興奮喊「畫面真是美不勝收」。

但卻有網民留言，「裝扮很明顯，又是想釣富二代」。對此，顏議員也毫不客氣回擊，「希望你智商能夠在線」，引發討論。

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顏議員早前上傳照片到Facebook，照片中她身穿白色緊身洋裝，胸前「沙漏狀薄紗」則被好身材襯托得相當有型，由於沒穿胸罩的緣故，她「八字雪乳」也在衣服的遮蔽下，顯得若隱若現。

顏議員也對鏡頭露出潔白牙齒甜笑，開心表示「今天來吃春酒」。吸引不少網友留言「好敢穿！強」、「全場閃光燈嬌（焦）點」、「春酒這樣穿，太誠意了」、「世界和平就靠你了」、「這算是歡喜迎春、開大門走大路了」。

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不料，在一片讚嘆聲中，卻還是有酸民留言開嗆「您的裝扮很明顯，又是想釣富二代還是要釣豬八戒，不然為什麼没穿胸罩」。

對此，顏議員留言反擊「我穿這樣是因為我喜歡這件洋裝，不要把你心中印象投射在我身上，希望你智商能夠在線」，相關留言則吸引不少網友大讚。

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