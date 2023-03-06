邱國正：中共今年對台動武態勢比以前強烈　正待出師有名

台灣本土是否已有存放美軍彈藥，致台灣成為美軍軍備儲備庫的疑慮不止，台國防部長邱國正6日首度透露，台美雙方現正商談「美軍彈藥存放台灣」，惟軍品彈藥種類與數量，邱國正僅稱「不便公開說明」。



邱國正6日赴台灣立法院外交及國防委員會備詢，國民黨立委江啟臣首先提問，目前台灣是否已存放有美軍彈藥，邱國正答稱，「彈藥存放是軍方戰備就在盤點的，彈藥存放不管有無外軍彈藥來，我方自己也會作檢討，不一定要等美軍介入」。

江啟臣隨後追問，美方是否將原置於韓國、日本、菲律賓的儲備彈藥，改存放到台灣？邱國正表示，「這也正在談當中」。至於哪一類（彈藥）最多？邱國正僅稱「不便公開說明」。

此外，因應解放軍無人機、氣球等可能威脅，邱國正強調，今年解放軍對台威脅更為嚴重，中共對台動武態勢比以前強烈，台灣軍方現已改變過去「必須挨第一槍才好還擊，台灣不打第一槍」的原則，若有航空實體進入一定界限，如進入12浬領空領海，軍方就要射擊。

邱國正指出，解放軍在台海周邊機艦運行，每天保留10架次左右，一旦有什麼議題，數量便會加倍；至於逾越中線的解放軍機艦，也幾乎都有，不一定在海峽中線上，有時在南北端，可視為解放軍試圖常態運作。

邱國正稱，中共一直在等待，讓他們師出有名，例如有別的國家高層訪台，因此發生衝突的機率不低。