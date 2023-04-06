影片瘋傳｜男女於清明節大白天「的士車底活春宮」　還隨地小便

台灣桃園平鎮一間修車廠昨日（5日）恰逢店休，不過竟有一對男女開著的士至修車廠前，由的士作為掩護，上演一場活春宮。



完事過後更到旁邊隨意小解才離去，不過誇張行徑全都被修車廠監視器錄下，讓人直呼「省房費也不是這樣省的吧」。

點擊放大瀏覽監視器影片截圖：

+ 2

有民眾在爆料公社發文寫下，平鎮某修車廠門口，「清明連假，房間不好訂的故事。哈囉？連假修車廠店休，這位先生小姐，門口你這樣搞？省房費也不是這樣省的吧，還上了一趟廁所。真的只能無言以對」，相當無奈。

從發文者上傳的照片可看見，2人停好車後，以車輛為掩護，大膽的辦起事，更至一旁尿尿，完全忽略店家監視器。

【相關圖輯】台北男女於酒店窗邊演活春宮 惹無數途人駐足觀看拍片 警方偵辦（點擊放大瀏覽）：

+ 15

貼文一出，許多網友也瘋狂留言「只看照片我以為車子壓到人」、「大白天的就以為車子遮住了沒人會看見」、「肉身擋車錢」、「真懂玩」、「哪裡來的勇氣，是梁靜茹嗎？」、「錢不錢不重要，重要的是刺激」。

發文者無奈表示，相當傻眼，沒想到大白天發生這種事，更寫下下次辦事可以去開房，舉頭三尺有神明，下次記得抬頭看看有沒有監視器。

延伸閱讀：

猥褻慣犯高雄百貨公司露鳥 女童姊妹嚇到奔逃

高中女遭母同居人指侵 向兄哭訴：手指很粗

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】