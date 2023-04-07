清明活春宮！男女以一招遮掩肉身打野炮　台警：發相關照片恐違法

桃園市平鎮區一間修車廠於本月5號發現竟有一對男女開著的士到車廠前，以車身掩護「打野炮」；誇張行徑全都被修車廠監視器錄下，網友Po在網路社群引發熱議「真懂玩」「有那麼急，省房費嗎」，引起警方重視追查。



當地警方6號上午表示，民眾在網路貼文「情侶活春宮」，根據貼文，男女在戶外上演活春宮，已涉台灣刑法234條規定，意圖供人觀覽猥褻行為，觸犯公然猥褻罪嫌。已根據照片追查「男女是誰？」也希望原PO文者出面提供相關事證，協助警方查辦。（點圖放大看相關圖片👇👇👇）

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另原PO文者上傳照片，涉台灣刑法235條規定，散佈猥褻圖畫、文字等供人觀覽，若查證屬實依法究辦，目前警方未接獲報案，將依網路貼文和照片調查釐清，是否構成公然猥褻罪嫌將報請檢察官認定。

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一名網友在「爆料公社」社群貼文指出，「清明連假…房間不好訂的故事」，地點：平鎮某修車廠門口，「哈囉 … 連假修車廠店休 …這位先生小姐，門口你這樣搞？」「省房費也不是這樣省的吧，還上了一趟廁所 … 真的只能無言以對」。此貼文，引起全網熱搜。

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