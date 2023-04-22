台女「薪」情好　月資比與男性最接近　韓女只佔男性薪資65.8%

台灣行政院主計總處公佈工資調查，以平均月薪而言，台灣男性每月要比女性多1萬1583元（約2960港元），兩者差距是15.8%。與鄰近日韓相較，日本女性薪資只有男性的七成，韓國女性工資最委屈，薪水只有男性的65.8%。



根據台行政院主計總處2022 年工業及服務業調查，男性受僱員工每人每月總薪資為 6萬3219 元（約16194港元），總工時 169.7 小時，平均時薪 373 元（約95.5港元）；女性受僱員工每人每月總薪資為 5萬1636 元（約13200港元），總工時 164.6 小時，平均時薪 314 元（約80.4港元）。

以平均月薪而言，男人每月要比女人多1萬1583元，兩者差距是15.8%。

台灣男女薪資差距是15.8%，與日本、美國及韓國相較，竟是差距相對最小。（Getty Images）

以鄰近的日本而言，依據2020年薪資結構基本統計調查，全職工作的女性基本底薪為每月25萬日圓（約14600港元），僅約為男性34萬日圓（約19900港元）的7成多；特別是55歲到59歲的年齡層，男性有42萬日圓（約24500港元），女性僅27萬日圓（約15800港元），薪資差異非常顯著。

相較於台日，韓國兩性薪資的差異則更為顯著。根據韓國統計廳的數據指出，2021年的男性平均月收入為389萬韓元（約23000港元），女性則是256萬韓元（約15100港元），男女薪資差異非常大，女性月薪僅為男性薪資的65.8%。

太平洋彼岸的美國兩性薪資差距則相對穩定，根據皮尤研究中心（Pew Research Center）公布最新男女薪資調查。結果顯示，過去20年裡，美國的性別薪資差距幾乎停滯，沒有縮小。2022年，美國男性每賺取1美元，女性通常賺取82美分，這與2002年大致相同，當時男性每賺取1美元，女性賺取80美分。