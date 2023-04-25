台灣彰化食品工廠清晨大火　釀至少7死慘劇　3人命危

位於台灣彰化縣的聯華食品北斗廠今日（25日）早上發生大火，歷經2個半小時灌救始撲滅大火。火災共致22人送醫，10人到院時無呼吸心跳，都是被濃煙嗆傷；經過搶救，目前已知有7人宣告不治，3人命危。



彰化縣消防局表示，這場大火是早上6時45分報案，9時12分撲滅。聯華食品發出聲明表示，受困人員共22人已全數救出，並送醫救治中，起火原因初步判斷為生產機台意外起火所致。

消防局指出，事發時濃煙密布，有15名受困員工躲到4樓2個冷凍庫內避難。消防局形員工犯下一個致命錯誤，以為冷凍庫相對安全，便將冷凍庫門關起，跟在外面廠區的人員以無線電方式聯繫，但因火勢緣故，濃煙也隨之竄入冷凍庫內，受困員工聲音愈來愈微弱。消防得知後，隨即衝入救援，但打開門卻發現，裏面已濃煙密布，人員都倒臥在地。10名受困者被救出時，已失去生命跡象，目前已7人搶救不治。

聯華食品2011年成立鮮食事業處，是台灣最大的便利店新鮮食品代工廠，以代工統一超商新鮮食品為主，生產便當、飯糰、麵類、壽司手捲、漢堡以及三文治等產品，而本次發生火災的廠房則是聯華食品的彰化廠房。