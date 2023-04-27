星宇董座張國煒轟桃機落後樟宜太多　謔：按聯盟分航廈「真可笑」

台灣政府斥資逾新台幣900億元（約230億港元）在桃園國際機場建設第3航廈（T3），不僅進度推遲多年，未來3座航廈如何分配給航空公司，檯面下競爭暗潮洶湧，華航企業工會甚至跳出來抗議指應以聯盟來分配航廈。星宇航空董事長張國煒出面批評，台灣政府並未重視航空業發展，桃機T3還沒蓋好，新加坡樟宜機場的T5都已經要完工了，未來按聯盟分航廈的想法更是可笑。



4月25日才獲台灣高等法院宣判，有望獨得長榮集團創辦人張榮發留下新台幣140億元遺產的星宇航空董事長張國煒，近日新聞話題不斷。星宇航空4月26日首航洛杉磯，象徵航網正式跨足北美，並由張國煒親駕航班飛行，繼續炒熱台媒近日的張國煒熱。

然而，當媒體刻意投餵問及星宇航空機隊發展階段，是否擔心台灣的機場建設、能量跟不上？張國煒順勢答稱，「國家要發展觀光業，就應該要發展機場」，強調扶植航空業的產值很高，可帶動旅宿、餐廳、伴手禮、工藝品等產業。

機場建設方面，張國煒直言新加坡已經蓋到T5了，台灣連T3都弄不好，已經落後人家太多，這代表國家沒有重視。而桃園機場公司、交通部一堆人出國去觀摩「有什麼屁用」，官員看回來做了什麼？速度就是比人慢，然後各航空公司還在搶T3，「真的很可笑」。

儘管有人提議未來桃機3個航廈分配，應以「一個聯盟一個航廈」來分配，但張國煒認為這樣的方式在台灣並不成立，有些國家能做到，是因為人家是BOT，蓋航廈時就有簽訂了。

張國煒指出，別人能發展出3個聯盟分配，是因為各聯盟的流量平均，但台灣以星空聯盟最大，天合聯盟第二，寰宇一家幾乎沒有。在量不平均的情況下，怎麼有辦法一個聯盟一個航廈，就算讓華航去T3，能有那麼多旅客嗎？流量用得完嗎？且轉機與聯盟有何關係，難道華航轉機客只做天合聯盟？還有工會跳出來讚聲只顯示出「沒sence」，單純想霸佔第3航廈。

張國煒表示，在新加坡哪家航空公司敢去搶航廈，政府下令要你去哪就去，台灣官員卻很怕航空公司，工會還可以去舉牌抗議要哪個航廈，「笑死，全世界我第一次看過，只有台灣會發生」。