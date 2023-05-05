澳洲男在台誤食老鼠藥案大翻轉　女密友：我原欲輕生　卻見他誤喝

24歲澳洲昆士蘭大學學生肖雷（Alex Shorey）上月因「誤食」老鼠藥，導致出血命危，家屬一度懷疑是台灣街頭小食釀禍。不料，案情在台灣警方偵訊肖雷45歲女密友後大翻轉，女子自稱原本自己要輕生，卻被肖雷誤喝滲入老鼠藥的果汁，才釀成大禍。對於女子說法，台警持保守態度，暫將女子列為被告限制住居。



赴台交換學生的淡江大學澳洲籍男子肖雷，因為「誤食」老鼠藥一度命危，釀台灣輿論譁然。台北市刑事警察大隊介入調查，5月3日找來肖雷的45歲女密友與肖雷父親偵訊，警方也在女密友住處找到老鼠藥，4日晚間偵訊女密友5小時後，坦言自己住處之所以有老鼠藥，是因為自己原本要輕生，卻被肖雷誤喝，才釀成大禍。

據台媒報道，肖雷赴台後透過朋友認識該名45歲女子，平時在補習班教課的她，上課前也都會去女子家中備課，兩人交情不一般。事發當天，肖雷到女子家中備課，發現桌上有一杯「果汁」，以為是女子準備給他喝的，沒想到竟是加料的「老鼠藥果汁」，待女子發現時，肖雷已經喝掉大半杯。

據悉，女密友向警方表示，當下不敢向肖雷說出實情，唯在肖雷身體不適之後，有前往醫院照顧，直到肖雷父母到台灣照料兒子時，女子也將其父母帶回家休息，與女子換班照顧。事件一直到肖雷母親在女子家中發現老鼠藥，才趕緊報警。

台灣警方偵訊女子為何家中有老鼠藥，女子供稱，2023年初丈夫過世，因為很難過，進而購買老鼠藥意圖輕生，沒想到剛加到葡萄汁準備輕生，就被來到家裡的肖雷喝掉，之後不敢聲張，最後事情才變得嚴重。

然而對於女子的最新說法，台灣警方仍持保守態度，偵訊5小時後，被列為被告限制住居。

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