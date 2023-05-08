食Costco莓果後感染甲肝病毒？　台疾管署：患者檢測陰性將覆檢

台灣美式大賣場好市多（Costco）售賣的進口冰鮮莓果驗出含有甲型肝炎病毒，引起民眾恐慌。

台灣胸腔科醫生蘇一峰透露，新北市有患者曾食用好市多莓果，本月初檢查時對甲型肝炎病毒呈陽性反應。

新北市衛生局今日（8日）表示，5月5日有接獲相關通報；台灣疾管署稱，患者覆檢後對甲型肝炎呈陰性，但為慎重起見，將會採集患者血清檢體再檢驗。



蘇一峰昨日（7日）在Facebook發文稱，該名患者3月中做健康檢查時，發現肝功能異常，肝指數達360；後來好市多莓果驗出甲型肝炎病毒，由於曾食用相關產品，於是在4月底再驗肝指數，結果竟飆升至560，而正常人指數應為40以下。

5月初，前述患者再去檢查，結果對甲型肝炎病毒呈陽性反應，檢驗診所已於5月5日通報新北市衛生局。

台灣胸腔科醫生蘇一峰透露，新北市有患者曾食用好市多莓果，本月初檢查時對甲型肝炎病毒呈陽性反應。（Facebook@蘇一峰）

新北市衛生局稱，接獲通報後已立即啟動疫調及報告中央，該個案為乙型肝炎患者，定期追蹤肝指數，又曾食用好市多莓果。由於甲型肝炎為法定傳染病，相關檢驗需由疾管署認可實驗室執行，衛生局將檢體送認可實驗室檢驗，後續將由疾管署判定是否為確定病例。

衛生局提醒，若市民曾食用有問題批次的莓果，請自最後一次食用日次日起，進行60天「自我健康監測」，留意自身健康狀況。若出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐等，甚至是黃疸等急性病毒性甲型肝炎疑似症狀，請盡速就醫並告知醫生相關飲食史。

好市多進口的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」驗出甲型肝炎病毒。（台灣食藥署）

台灣疾管署副署長羅一鈞介紹，該個案為40多歲女患者，曾於3月食用好市多莓果，亦有乙型肝炎帶菌者，近期曾有肝功能檢驗異常，5月1日接獲好市多電話及簡訊通知後，翌日自費檢驗對甲型肝炎病毒呈陽性。

羅一鈞稱，患者自費檢驗單位並非疾管署認可的甲型肝炎檢驗機構，經該署認可的實驗室覆檢後，檢驗結果為陰性，暫排除急性甲型肝炎，但為慎重起見，衛生局將再採集患者血清檢體送疾管署昆陽實驗室檢驗。與患者同住的3名家人亦曾食用相關產品，他們已採檢送驗，今日內會有檢驗結果。