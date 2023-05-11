台中捷運｜慘死5旬教授約好周日慶母親節　母悲喊：願一命換一命

台中捷運撞上吊臂釀1死10傷慘劇，死者證實為靜宜大學法律學系助理教授林淑雅。台媒報道指，52歲的林淑雅原本和8旬母親約定好在本月14日返家過母親節，如今白頭人送黑頭人，讓林母悲痛喊叫「願一命換一命」。



綜合台媒報道，林淑雅在事故當下被拋出車廂外，慘死在車底。檢方初步相驗，認為她是因為頭部及肢體等多重外傷，導致創傷性併中樞神經性休克而死亡。

林淑雅就讀嘉義女中時以第一名畢業，之後考取台大法律系、留學美國取得碩士，後又取得台大法律研究所博士學位，學歷優秀。林淑雅是原住民法律專業學者，多年來致力推動原住民權益。

林淑雅的鄰居透露，林母得知女兒噩耗，悲痛到癱軟在地無法行走，悲傷表示，「怎麼突然就這樣走了，自己也想要跟著女兒走」。林母難過到哭喊，「願一命換一命」，用自己的命換女兒。

林淑雅的鄰居又透露，林母多年前曾因心臟不適倒地不起，所幸女兒立即叫救護車，林母才撿回一命，因此此後她就認定自己的命是女兒所救，所以聽到女兒意外離世，才會悲痛喊「願一命換一命」。

據早前報道，有網民將消息傳到討論區「Dcard」的靜宜大學版，學生紛紛難過留言，「好難過，她是個很好的老師」、「竟然是林老師，天妒英才啊」、「之前常常會跟老師聊天，很溫暖的一個人，心情真的好糟糕」、「林老師真的是一位很好又很溫暖的老師，之前受過她非常多的幫助，又很熱心花時間陪同學聊天」、「好難過不知道該說什麼，明天還有老師的課耶」。