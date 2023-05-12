台外長收｢滅門｣死亡威脅　台外交部：絕不接受恐嚇、提交警方處理

台灣外交部長吳釗燮近日傳出遭不明人士威脅，「必須將吳釗燮全家老小全部滅門殆盡，一個活口都不能留，以免禍害台灣」。不料，11日再有匿名民眾透過外交部部長信箱寄出恐嚇信。對此，台外交部發言人表示，言論訴諸恐嚇、危及人身安全，外交部絕不允許及接受，相信警方會調整維安，妥適安排。



吳釗燮去年接受法國國家電視台紀錄片專訪，節目近日播出，台外交部也透過臉書發文，吳釗燮在受訪時表示，如果台海發生戰事，全球經濟衝擊將比俄烏戰爭更為嚴重。不過，留言處卻有民眾九度留下，「必須將吳釗燮全家老小全部滅門殆盡，一個活口都不能留，以免禍害台灣」。

吳釗燮曾表示，台灣須提高警覺，嚴加防範北京利用總統大選生事。（mofa.gov.tw）

對此，台外交部發言人劉永健5月12日表示，「台灣是自由國家，也是法治國家，有不同立場可以彼此尊重理解，有不同意見可以討論溝通，但訴諸恐嚇，甚至危及人身安全，外交部不予接受也絕不允許」。至於事件後續處理，劉永健稱，外交部已把相關資料都提供給警方，相信警方對部長以及外交部的維安都會相應調整，做最妥適的安排。

劉永健提及，11日下午在外交部官網的部長信箱又收到一封民眾的恐嚇信，也會提交給警局處理，恐嚇信內容都是一些不堪入目、威脅人身安全的字眼。「外交部對於威脅人身安全、恐嚇、散布不實言論、危及國家安全及干擾社會秩序之惡意言論，外交部予以嚴正譴責，並且絕不寬貸。」