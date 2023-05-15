谷阿莫沖涼YouTube片意外走光　水龍頭反射下身全看到　本尊回應

YouTuber谷阿莫以「X分鐘看完XXX」系列影片走紅，過去非常保護家人的私隱，直到前幾年被拍到約會，才漸漸公開已有老婆小孩的事實。



谷阿莫YouTube片意外走光詳情：（按圖了解）

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5月14日他在YouTube頻道更新了一部影片，開箱高雄負評酒店，但就在他體驗酒店浴室設備時，「小阿莫」竟疑似從水龍頭反射出來，雖然事後他緊急加上馬賽克，但仍掀起網民超高討論！

谷阿莫親身體驗酒店浴室設備，影片中他光着身子，分享淋浴的感受，原本裸身洗澡引人遐想，沒想到不知是否審片沒發現，畫面中水龍頭竟疑似反射出「小阿莫」，而且停留的時間還不短，差點整部片被黃標，而影片上架幾小時後，後製才緊急處理加上馬賽克，真的是嚇壞不少人。對此，谷阿莫則回應《ETtoday星光雲》：「那是手指啦！」其餘並未多做解釋。

影片一出，讓留言瞬間歪樓，網民紛紛在底下表示：

．「就憑我大哥這麼坦誠面對，這個讚我一定給」

．「這集是免費可以看的嗎」

．「谷阿莫的流量出現了」

．「完了這影片能撐到明天嗎」

．「今甚說甚麼故事我都聽不下去」

．「先不管負評了，我知道有人要失業了」



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