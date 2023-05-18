時隔三年　福州-台灣航線下周一正式復航

福州市政府新聞辦周四（18日）舉行新聞發布會，宣佈福州-台灣航線將於下周一（22日）正式復航，為當地時隔3年後，重新恢復往返台灣地區的直飛客運航線。



據，廈門航空有限公司介紹，復航首班往返航班將於下周一起飛，採用波音737-800客機，每周執行6班往返航班，除每周五外，其餘每日各1班往返。去程航班號為MF883，每日18時15分自福州出發，19時45分抵達台北松山；回程航班號為MF884，20時45分自台北松山起飛，22時10分抵達福州。

另一方面，福州-高雄航線也將於6月2日復航，計劃每周五執行1班往返航班。去程航班號為MF8679，每周五17時10分從福州起飛，18時50分抵達高雄；回程航班號為MF8680，19時50分從高雄起飛，21時25分抵達福州。

福州（長樂）國際航空城管委會主任陳禺表示，復航是兩岸同胞共同的心聲，將繼續便利兩岸往來互通，促進兩岸經貿文化交流，深化各領域協同合作，加快推進兩岸深度融合的現代化國際城市建設。廈航福州分公司總經理李良川則表示，未來福台航空市場潛力巨大，廈航將乘勢而上，適時新開航線，增加航班，以最安全、最真情、最便捷的服務保障兩岸旅客交流往來，為兩岸融合發展插上騰飛的翅膀。