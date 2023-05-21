台警失控用警棍怒抽男子12下　打到頭破血流　遭依傷害罪偵辦

台灣桃園一名28歲朱姓男健美選手昨日（21日）情緒失控在一家7-11便利店發狂大鬧，該男子其後被到場警員制伏，但網絡流傳影片顯示一名警員持警棍朝已無攻擊動作的男子揮擊約12下，連警棍都打斷，警方行徑遭外界批評執法過當。



涉事的桃園市政府警察局中壢分局今日（21日）表示，有關持警棍打人的王姓警員的究責部份，將在進行調查後，依刑法傷害罪函送偵辦；至於刑責部分，由檢察官裁量。



台警用警棍朝男子揮擊約12下，連警棍都打斷（點圖放大）：

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台媒中央社報道，法律界人士表示，持警棍打人的王姓警員涉及刑法第277條第1項規定，傷害人之身體或健康者，處5年以下有期徒刑、拘役或新台幣50萬元以下罰金。而且根據規定，公務員於執行職務時，犯第277條第1項之罪者，為「非告訴乃論」，因此一定會偵辦，也可能加重其刑。

28歲男健美選手大鬧便利店（點圖放大逐格睇相關片段👇👇👇）

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此外，案中的朱男經警詢後依毀損、傷害、妨害公務等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。桃園地檢署稍早指出，檢察官認為朱男罪嫌重大，但無羈押的原因與必要，諭知以新台幣5萬元交保。

知情人士指，朱男被帶回警局後情緒穩定，對於涉在便利店向勸阻的警員動粗一事感到後悔，並向警方道歉，截至今天上午11時也未向涉施暴警員提告。

據早前報道，桃園市政府警察局中壢分局解釋，雖然朱男被噴辣椒水後一度停止行為，但仍在便利店外持續咆哮，揚言「我要殺了你們」、不斷挑釁警員，且作勢站起，警員因此持警棍制止朱男，但朱男仍持續不斷以言語挑釁警員，導致警員一時情緒失控、過度使用強制力。

中壢分局表示，打人警員的執行職務過當行為核予記過二次，中壢派出所長記過一次，中壢分局長申誡二次。

台警用警棍朝男子揮擊約12下，連警棍都打斷，影片在網上瘋傳（點擊瀏覽）：