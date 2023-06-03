｢你的LINE局長都看的到｣　台大教授稱遭威脅監控　官方：絕無此事

台灣大學社科院教授蘇宏達近日指控其私人LINE帳號遭到台國安局威脅監看，原因是該局要捍衛前局長陳明通指導的論文抄襲案。對此，國安局周五（2日）晚間回應，強調絕無此事，陳明通論文案屬私人事務，該局從未介入。



國民黨立委王鴻薇周五表示，台大社科院舉辦「學術自由與高教未來」論壇，期間蘇宏達爆料指出，在處理前新竹市長林智堅抄襲案時，國安局私下透過友人私下接觸他，並以「兩岸動盪不安」、「國家大局為重」來試圖影響他的學倫案審議，更甚的是，國安局還威脅「你的LINE局長都看的到」，讓蘇宏達相當不能接受。

對此，國安局發布聲明指出，該局一向秉持「依法行政、行政中立」原則執行工作，有關林智堅與指導教授陳明通的台大國發所論文案，因涉及私人事務，與公務無關，該局並未介入相關事務。

就蘇宏達指稱國安局人員可看得到其LINE，當局指，眾所周知，LINE是一封閉式社群，非群組成員無法探知群組內相關資訊，且其伺服器設在日本，LINE公司也曾於2020年1月2日表示，其公司平台沒有任何人可以監控，也不可行，故絕無蘇宏達所言情事。而就蘇宏達稱疑似被國安局或情治單位的人威脅，該局指一向要求依法行事，絕不可有違法犯紀行為，若有相關具體個案，歡迎提供以作查處。