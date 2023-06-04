王丹被控曾性騷擾年輕男學生：歡迎提告　支持用法律尋找真相

中國民運人士王丹被台灣李姓男子公開指控，9年前在美國紐約一間酒店內，對他進行性騷擾。王丹本人上周五（2日）回應指，事件完全不存在。



今日（4日）早上，李男召開記者會直播，要求王丹於6月6日結束前正面回應並公開道歉，否則將帶著所有證據提告。王丹隨後則在個人Facebook上回應稱，「歡迎提告，支持用法律的方式尋找事情的真相。」



李男今日指控，當時王丹從背後用力緊抱他強吻，甚至將他壓倒在床上繼續強吻，還意圖想解開自己身上衣物，經拒絕才收手。他事後向王丹助理求救問「老師為甚麼要親我？」助理回應，老師只是開玩笑、玩玩而已。

除了李男外，自稱「性愛講師」的台灣清華大學碩士、專欄作家徐豪謙早前亦聲稱，13年前王丹曾在卡拉OK內當著其男友的面，將右手伸進他的衣服內撫摸他的腰。

徐豪謙爆料稱，13年前，王丹曾在卡拉OK內當著其男友的面，將右手伸進他的衣服內撫摸他的腰。（Facebook@徐豪謙）

王丹曾受聘台灣清華大學社會學研究所客座助理教授，李男和徐豪謙均指控王丹在其就讀該校時遭其性騷擾，據台媒《聯合報》報道，台灣清華大學人社院學士班系學會今日發聲明指「我們不能就這樣算了」，內文並未明指王丹，聲明表示，台灣清華大學已針對該宗校園性平事件進行校安通報，性平會將依法對該起性平事件啟動調查程序。

台灣清華大學人社院學士班系學會呼籲，在性平會調查程序完成之前，該教學單位應暫停涉事教師下學期擬開授的課程，盡力降低學生之人身風險，積極維護學生的受教權，建構安全友善的學習環境。