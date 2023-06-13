美眾院公布最新國防授權法草案　首度提列美台聯合生產武器可能性

美國聯邦眾議院軍事委員會6月12日公佈2024財政年度國防授權法草案，草案提到美台聯合生產武器的可能性，以解決台灣軍售項目延遲交付問題，並增強台灣補充自身庫存能力。



美國眾議院軍委會本週將針對國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA）展開各小組討論。在軍委會最新公布的草案版本中，重申《台灣關係法》與「六項保證」是美台關係基礎，指台灣未來應透過和平方式決定，任何非和平方式，包括抵制和禁運等行為，都將引來美國的嚴正關切；北京對台灣日益脅迫與侵略的行為，與和平解決台灣未來的期望背道而馳。

在協助台灣維持自我防衛能力方面，草案明確美國國會支持台灣透過對外軍售（Foreign Military Sales）、直接商業銷售（Direct Commercial Sale）、產業合作等方式獲得國防物品與服務，以支持不對稱戰略能力，並確保即時審查和回應台灣對國防物品與服務的要求。

奧巴馬2016年簽署國防授權法，開啟美台軍事交流正式通道。（Getty）

法案草案並就美方未來與台灣進行實地訓練與軍事演習、促進美台國防官員在戰略、政策與職能層面交流，以及擴大人道主義援助與救災合作有所著墨。

針對台灣目前面臨美國軍售交貨期很長的問題，草案指促進美台在該區域的聯合生產武器可以減輕美國國防工業基地壓力，加快達到初始作戰能力時間，並建立台灣在危機中補充自身庫存的能力。軍委會要求美國國防部長最遲在2024年3月1日前，向國會軍委會提交報告，說明與台灣聯合生產武器彈藥的好處與挑戰。

日媒去年10月曾報道，一名知悉拜登（Joe Biden）政府內部商議狀況的消息人士披露，美台聯合生產武器已展開初步討論，模式可能是由美國國防公司提供技術、在台灣製造武器，或是在美國運用台製零組件製造武器。

雷神公司是美國的大型國防合約商，美國五大軍火承包商之一。（Reuters）

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）當時表示，美國正在檢視所有選項，以確保能以符合《台灣關係法》的方式盡快移交軍備給台灣。巴特爾指出，「如外界所知，美國已為台灣安全提供各式各樣服務與軍備，美方相信迅速移交相關技術與服務，對台灣安全不可或缺。」

慣例上，美國參眾兩院軍委會會分別提出國防授權法案，經兩院軍委會各自通過法案後，送交兩院院會審議並表決通過。但由於參眾兩院版本不同，兩院必須透過協商尋求共識，並各自針對最後版本重新表決通過後，才交由美國總統簽署生效。