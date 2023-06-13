台灣幼兒園餵藥案26童尿檢陰性　衛福部：可能過半衰期或已代謝

台灣新北市板橋區一家私立幼兒園發生幼兒疑遭老師餵食「巴比妥」及「苯二氮平類」等安眠藥物，引發軒然大波。台衛福部責成部立台北醫院為幼兒檢驗，台衛福部今日（13日）指，最新有27名兒童就醫並留尿檢查，26人對9項毒物陰性，1人尚在檢驗中。



台衛福部指，至部立台北醫院就醫的孩童已有26人檢驗結果出爐，針對巴比妥鹽、安非他命、甲基安非他命、古柯鹼、鴉片、大麻、三環抗憂鬱藥、美沙酮、苯二氮這9項物質做檢驗，結果26人全數陰性，沒有毒物反應，還有1人尚在檢驗中。

台衛福部指，27名兒童之中，其中4名兒童確定來自當事幼兒園，經小兒科醫生評估都無特殊狀況。

台衛福部又稱，「結果都是陰性，其實與我們的預設差不多」，有可能是因為過了半衰期，或者已經在體內代謝或排洩掉。

有台媒查詢，接受尿檢孩童是否與新北日前公布8名血液檢出微量苯巴比妥兒童重疊。台衛福部稱，這部分不確定，但會把資料提供給新北市政府，進一步比對。

新北市11日（周日）曾公布檢驗結果，指當事幼兒園8名兒童血液中驗出微量苯巴比妥。（《聯合報》）

新北市11日（周日）曾公布檢驗結果，指當事幼兒園8名兒童血液中驗出微量苯巴比妥。當局稱仍積極偵查釐清藥物來源，又指感冒藥及止痛鎮靜藥物都可能有苯巴比妥的成分。