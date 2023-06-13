不敵性騷擾「吃案」餘波　民進黨前副秘書長林飛帆宣佈退選立委

深陷台灣政壇性騷擾吃案（指壓下案子）風波的民進黨前副秘書長林飛帆6月13日臨時召開記者會，宣佈退選立委選舉。



當年台灣太陽花運動學生領袖、民進黨前副秘書長林飛帆日前獲民進黨中央徵召，參選台北市中山北松山選區立委，但隨後爆發的民進黨內性騷擾風暴，其中一宗案件爆發時，林飛帆正是負責督導的副秘書長。林飛帆13日宣布退選，自言就民進黨性平事件處置過程的爭論，所導致的社會紛擾，再次向所有關心此事件的朋友，表達歉意。

林飛帆（前排綠衫者）是當年太陽花學運的總指揮。（資料圖片）

綜合台媒報道，林飛帆表示，在與民進黨中央反覆討論後，最終決定退出2024年立委選舉。林飛帆自言，雖然民進黨調查報告已釐清事件處理過程，也釐清了自己並沒有吃案或包庇，但身為當初督導部門的長官，「應該以更高標準負起政治責任」。

根據民進黨就性騷擾事件做出的報告，內文直指「如果我們當時能夠及早覺察制度的缺失，予以改正，那我們或許能夠更早創造一個更友善的環境」。

林飛帆表示，希望退選能夠讓這場性平運動不再受到其他政治口水攻防的干擾，希望台灣社會能聚焦在未來的制度改革，以及如何能夠達成一個更平權、更相互尊重的社會；「2024年的大選對台灣至關重要，但必須先退出這場選戰」。