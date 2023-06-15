要求｢乳溝夾朱古力｣　許傑輝被爆性騷擾7罪狀　閃電退娛樂圈謝罪

「#MeToo」風暴延燒到台灣演藝圈！台灣藝人許傑輝11日被網友在匿名粉絲團「黑特劇場」指控，第一堂課就要求學員模擬性愛配音，隔天道歉後，他14日又被黃云歆爆料，要求女方「私下繳交性感作業」，進而讓短今（胡馨儀）坦言也曾被他帶到小房間摸胸，隨後又有3名受害者現身說法，他15日選擇以退出演藝圈的方式謝罪。



匿名網友開第一槍

該網友11日在匿名粉絲團「黑特劇場」透露，班上學生當時互相不熟悉，其中有表演初學者，也有剛成年的年輕人。然而，許傑輝直接要求學生分組練習性愛配音，並不斷糾正大家勉強呈現的結果，還透過露骨的言語要求學生想像，令發文者難受地說「過程我真的很想鑽進地洞裡面」。

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第一時間止血

對於這篇指控聞，許傑輝12日回應，「看到這篇文章，我感到非常抱歉、自責與反省！」他坦言，當時在課程中採用角色聲音模擬，要求學生公開示範、練習兩性聲音，雖然沒有肢體碰觸，但確實欠缺考量，「對於他們感受到不舒服或不悅的地方，誠懇鄭重地道歉『對不起』」，並強調近年已不再設計這樣的課程。

不匿名了！黃云歆挺身控訴

黃云歆14日透露10年前為了《台灣舞孃》排練時，許傑輝突然叫她到場中央，直指她不夠性感，拿出手機裡收藏的性感照給她看，例如穿襯衫不穿bra，或是內衣加丁字褲等搭配，要她回家準備3套，下次「呈現性感」給他看。

不只這樣，正式演出時，黃云歆穿著森巴舞的服裝，上半身基本上只穿胸罩，許傑輝竟拿著巧克力、手低低放在她胸前，她正要伸手接過來的同時，卻被問「可以夾得住嗎」，她才發現男方手上的巧克力是拿直的，從頭到尾都對著她的乳溝比。

對此，記者致電許傑輝經紀人，經紀人表示，「這兩天陸續也有人來問，但是就像我們的道歉文一樣。」對於造成學員的不舒服，他們深感抱歉，對於最近來自各方的爆料，他們還在了解中。

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啦啦隊女神也不忍了

短今看到黃云歆的發文後，鼓起勇氣寫下10年前的遭遇，「許導演當年在表演課後，告訴我有一個機會，可以成為螢幕背板的女主角，他說人選還沒有定案，他希望給我一個機會。」

「他要求我在小房間，換上馬甲給他看，於是我照做了，我以為是演員的試鏡，小房間裡面只有我跟許先生兩個人。」短今接著寫：「他說你的胸部好像豆腐喔，是假的嗎？我很尷尬地回答不是，接著他說可以摸摸看嗎？我整個石化在原地。」

當時，短今還是一名大學生，沒有遇過類似狀況，也完全不知道要如何應對，「只能讓導演得逞了。」事後，她仍沒有得到說好的角色，才知道一切只是一場騙局。

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3名受害者現身說法

一名不具名女星控訴在錄影或上課期間，都曾被許傑輝摸屁股，男方還當著其他工作人員的面虧她「最近吃比較好喔」；一名梳化助理跟黃云歆爆料，曾目睹許傑輝對服裝師毛手毛腳；還有一名當初《臺灣舞孃》的演出者爆料，許傑輝在非教學狀態「戳女生屁眼」，再以教學名義圓場。

退出演藝圈謝罪

短短4天內就出現6名受害者出面指控許傑輝性騷擾，對此，他15日下午在Facebook發文表示，即日起退出演藝圈，並停止所有公開活動，「深自反省，誠心道歉」，入行33年正式於演藝圈畢業。

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