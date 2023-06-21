網紅開記招指搞笑藝人NONO性騷擾近20人　曾在殘廁無套性侵銷售員

台灣版「＃metoo」持續延燒，台灣搞笑藝人NONO（本名陳宣裕）近日被接連指控涉嫌性侵。網紅「小紅老師 Anissa」今日（21日）召開記者會，表示已經有將近20名女性舉報曾遭NONO性騷擾，甚至性侵。



小紅老師在記者會上公布了包括自己的6個案例，最早的是2003年的電視台工作人員，還有傳播系女大生，甚至有101櫃姐和另名女子遭到性侵得逞，而他在看到女生抵抗後，還回了句：「沒射就不算。」



據小紅老師在記者會公布的案例，一名2011年遭性侵的受害女子控訴，當時與NONO互留電話，被NONO送回家時，在車上被他毛手毛腳，對方竟強行進入，她因為太害怕，想要抵抗卻來不及，沒想到NONO卻稱：「沒射就不算，這次就先放過你，你有看過這麼大的嗎？」令她崩潰。她看到NONO如今還不認罪，罵道：「到現在還在裝傻，還不道歉！」

小紅老師Anissa 20日不點名稱遭N男星性騷擾：

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此外，2015年NONO將一名在101大樓擔任銷售員的女生拖到台北市民大道殘障廁所，沒做安全措施的情況下性侵得逞，女生之後嚇得轉職，但NONO依舊死纏爛打，最後是她嚴正警告後，才成功逼退對方。

小紅老師更透露，還有就讀傳播科系的女大生也遭狼爪，但事發時的年齡是否未成年，還需向當事人確認。