台寵物店員疑服務態度差遭斬斷手臂　兩少年依殺人罪送辦

台灣彰化縣員林市一寵物店昨晚（25日）發生斬人案，兩名客人認為店員態度不佳，持開山刀向林姓男店員亂斬。

林男右臂被斬斷，大量出血，送院時已昏迷，目前在深切治療部留醫。警方依殺人、重傷害、毀損罪嫌，將兩名行兇男子移送彰化地檢署偵辦。



警方調查，18歲張姓男子、19歲陳姓男子，日前在網上向寵物店購買貴賓狗，卻認為24歲的林姓店員服務態度不佳，心生不滿，昨晚特地從宜蘭跑到位於員林市的寵物店上門找店員理論。

雙方發生口角後，陳男和張男預藏辣椒水和開山刀等凶器，他們先向林男噴辣椒水，卻波及自己和另外兩名女店員。陳男和張男一怒之下分別持開山刀、鎚仔向林男施襲，女店員受嚇並報警處理。

警方到場後制伏張男、陳男，緊急將林男送院救治。員林消防分隊介紹，林男當時倒在血泊中，身上有8、9處刀傷，右手臂已被砍斷；兩名女店員送院後並無大礙。

警方表示，張男與陳男因雙方購物糾紛心生不滿而行兇，警方依殺人、重傷害、毀損罪嫌，將二人移送彰化地檢署偵辦。林男傷勢嚴重，因手臂已斷難以接回，且頭部有被重敲，全身約8處刀傷，出血量大，目前仍然昏迷。