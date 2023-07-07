美國在台協會主席：絕不干預台灣大選，反對外部勢力干預台灣民主

據台媒《聯合報》報道，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）7月6日在華盛頓總部與媒體座談時表示，美國支持台灣自由公正的選舉，不會選邊站；她同時也強調，美國反對外部勢力干預台灣選舉，台灣選舉不應也不會造成區域情勢升高。



羅森柏格表示，美國尊重台灣的民主，強調這是台灣人民的權利。她更稱。無論誰當選，美國都打算持續與新領導人密切合作，也不會因為不同人選上而改變美國的政策。

羅森柏格6月訪問台灣，曾分別與台灣各總統參選人對話。羅森伯格強調，這不是面試，而是建立相互理解。她指出，對美國來說，關係與信任非常重要，「美國會謹慎與各方往來，確保所有的互動都是公平的。」

現場有媒體提問，是否擔憂北京拿台灣選舉為藉口，升高區域情勢？羅森柏格表示，北京利用許多不同的事件為藉口，來升級情勢並破壞穩定，美國會持續表達關注台海和平穩定，反對任一方片面改變現狀的立場。

羅森伯格指出，台灣民主是台灣人民的權利，不應該也不會導致任何的情勢升級。她也強調，美國支持並捍衛台灣民主不受干擾，美國明確表態反對外部勢力干預台灣民主。

美國國防安全合作署6月30日宣布新一波對台軍售，包括30毫米彈藥及輪式車輛備用零件，估計總額為4.4億美元。中國國防部則表示堅決反對，並稱已向美方嚴正交涉。

對於美國對台軍售引發北京不滿，羅森柏格回應稱，「北京的強烈不滿不會影響美國的政策，軍售行之有年，這不是新鮮事。」