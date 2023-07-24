郭台銘放言改變台灣 他會當台灣大選的「攪局者」嗎

台灣2024年大選臨近，國民黨在7月23日上午舉行全代會，正式提名侯友宜為該黨候選人。不過比這個更引人關注的是，此前已經表示不會參選的郭台銘，又放出了可能參選的風聲。

郭台銘上午在國民黨全代會開始前發聲明稱，這次選舉對台灣未來至關重要，面對當前台灣發展危機及人民生活困境，民進黨束手無策。他聲稱，自己不會讓大家失望，會給台灣大選與政治環境帶來新的風格。

郭台銘說，大家看不到島內哪個政治人物真正抱持理想，他們的心思都放在如何製造聲量、如何操控網絡民意、如何運作媒體上，這些人口中所說的民意，根本和人民脱節。他還說，看得越多，心念越堅定，「台灣人民需要改變，改變帶給人民希望，我就是要扮演帶來希望也帶來改變的角色。」

郭台銘的聲明和今年5月國民黨徵召侯友宜參選時的說法明顯不同。他當時曾在臉書恭喜侯友宜，稱讚侯友宜是國民黨內最穩固的民意礎石，也是國民黨內最好的人選，他將信守承諾，盡最大努力支持侯友宜勝選，下架無能的民進黨政府。

國民黨正式提名總統參選人侯友宜。（Facebook@中國國民黨 KMT）

所以，這個聲明很快在台灣引起網友討論，大家都很好奇他會不會在關鍵時候託媽祖之名又殺出來，或獨立參選，或和柯文哲搭配，給國民黨背後插上一刀，為本次大選添加變數。

郭台銘這樣表述，最驚心的當然是國民黨。

這次台灣大選枱面上有競爭力的候選人有三位，一位是民進黨的賴清德，一位是民眾黨的柯文哲，還有一位是國民黨的侯友宜。

在以上三家參選的情況下，本來國民黨侯友宜就處於弱勢，他得巴望着柯文哲不要分走太多藍營選票，兩岸局勢在未來半年不要出現有利於民進黨的大的波動，他才有機會和另外兩個候選人一拼。

如果偏藍的郭台銘在大選中再殺進來，不管是獨立參選，還是和柯文哲搞藍白配，對國民黨侯友宜都是致命的。如果不幸出現這種情況，侯友宜將篤定在本次大選中以敗北收場，真正的勝利者只會在賴清德和柯文哲之間產生。

事實上這種情況在民主化後台灣的大選中屢見不鮮。之前幾次台灣大選，就總有一些「攪局者」角色，往藍綠中間一插，分走一大波選票，從而影響到選舉結果。比如，前幾次選舉，親民黨的宋楚瑜就扮演了這樣的角色。宋楚瑜幾次參選得票雖然都不多，但是參選造成的分票效應卻相當明顯，成為國民黨敗選和民進黨勝選的其中一個原因。

台灣親民黨主席宋楚瑜。（南方網）

這次選舉，宋楚瑜已然淡出江湖；柯文哲屬於藍綠通吃，不只分國民黨的票，民進黨的票他也能吃一部分，所以對國民黨影響其實並不是很大。但是，如果郭台銘殺出來就不一樣了。不管郭台銘單獨參選，還是和柯文哲聯合，都能分走國民黨一大波選票，會成為國民黨的噩夢。

目前還不清楚郭台銘發表聲明的目的，未知他是真參選，還是對朱立倫有意見，還是想以此和國民黨中央談判要挾一些東西。不管怎樣，對國民黨而言都不是個好消息，就外界觀感而言，也更加深了國民黨總是在關鍵時刻鬧分裂的印象。