台：審查港人移居台灣須考量國安　已許可7600多人定居非小數目

台灣監察委員紀惠容、葉大華、施錦芳等人日前要求台灣陸委會、內政部移民署檢討港人申請移居台灣相關流程。陸委會表示，基於國安考量，身分查證需要一些時間，希望監察委員理解。



紀惠容、葉大華、施錦芳日前表示，港人在反修例後申請移居台灣，屢被以「國安理由」保留觀察或否准，台灣陸委會、內政部移民署應明確揭示否准理由；另應研訂具體可操作的投資移民審查基準。

台灣大陸委員會24日召開例行記者會，陸委會副主委兼發言人詹志宏於會中回應指稱，支持港人爭取自由、民主的生活方式，這個立場跟政策一直沒有改變。不管港人申請移居台灣事由為何，都會針對申請者實際需要評估；另也要考慮國家安全，因為香港750萬人口中，有150萬人從中國大陸來，最近還有快速增加趨勢。

台灣監察委員日前提出調查報告，質疑權責機關以「大陸因素」墊高港人赴台定居門檻。（資料圖片）

詹志宏強調，對於申請人身分的查證需要一些時間，這必須從國安層面詳加考慮，這是陸委會和其他主管機關執行政策時必須恪守的立場，「我們也希望監察委員能夠理解」。

詹志宏表示，只要是符合規定、條件的申請人，主管機關會予以核准，根據統計，最近這5年半以來，已經核准在台灣居留港人達4萬3000多人；許可定居的，也就是取得台灣身分者有7600多人，這個數字不是一個小數字。