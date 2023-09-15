87歲連戰近況曝光｜去年險遇「小中風」　韓國瑜今專程探望同框

現年87歲連戰去年發生「小中風」，連戰兒子、國民黨副主席連勝文今（15）日公開前高雄市長韓國瑜與他們父子兩人合照，表示連戰最近狀況較穩定才有辦法見面。



國民黨副主席連勝文15日在臉書發出父子倆與韓國瑜的合照，感謝韓國瑜特別從雲林北上探望父親。連勝文表示，他跟韓國瑜約了很久，直到近來父親健康狀況較為穩定，才有辦法安排兩人見面。連勝文同時也向韓國瑜的關心表達感謝，稱其一如過往談笑風生、充滿正能量，「再次感謝韓市長的探訪與關心！」

連戰夫人連方瑀去年就曾對外透露，連戰3年內生了3場大病，患有腎結石、攝護腺肥大與心房纖維顫動，中風機率比一般人高出5倍，確診攝護腺癌後，為了止住血尿停用抗凝血劑，卻在去年6月造成「小中風」，癱坐在椅子上被送往台大急診，若非在場的台大教授陳嫦芬及時相救，「可能戰哥和我就要天人永隔了」。

「短暫性腦缺血」常被外界稱為「小中風」，發作時會有短暫性單側手腳麻痺、無力、說話不清的現象。台北馬偕紀念醫院腦中風中心主任傅維仁表示，短暫性腦缺血發作在核磁共振影像上還不到中風程度，但是有中風前兆，且症狀一般不會持續超過24小時，絕大多數民眾症狀會在30分鐘之內緩解恢復。

「今天的暫時性腦缺血就是明天的中風」，傅維仁說，暫時性腦缺血發作雖然很快就緩解，但是可能幾天後就會面對中風，因此不可以以為恢復就掉以輕心，應該要趕快就醫，並且積極控制預防。

傅維仁表示，不論是短暫性腦缺血或是中風其危險因子相同，又可分成可改變與不可改變的。不可改變的包含危險因子如年齡55以上（近年逐漸下降）、男性、亞洲族群、家族遺傳等；可改變的則有三高、糖尿病、心房顫動、抽菸、酗酒、壓力大、睡眠呼吸中止症、肥胖、不運動等。