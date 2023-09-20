新北登山團遭虎頭蜂群攻擊致4重傷7輕傷　2人無呼吸心跳

台灣新北市瑞芳山區今天（20日）發生登山客遭蜂螫事件，11名登山客疑遭虎頭蜂螫傷，其中4人傷勢較嚴重，另有7人傷勢較輕。新北市府消防局稱，消防人員在護送該4名重傷人士下山途中，其中2人生命徵象轉變為OHCA（無呼吸心跳），消防人員持續進行急救並搬運下山送醫。



綜合台媒中央社等報道指，新北市消防局表示，今天上午11時左右接獲報案，指新北市瑞芳山區有多人遭蜂螫。經初步了解為朋友間互約共20人登山，有多人遭蜂螫，但意識清楚。消防局派遣20車、51人前往救援。

消防人員表示，遭蜂螫傷勢較輕的7名登山客可自由活動，下午已由領隊帶領下山，分別送往醫院治療。另有4名男子遭蜂螫處較多，傷勢比較嚴重，其中有1人疑在逃避時滑落邊坡5米。4人肢體無力，行動不便都無法自行下山，消防人員已協助搬運下山送往醫院治療。

其中1名遭蜂螫傷的女性登山客表示，她遭「虎頭蜂」螫，雙手又麻又痛；另有同伴遭虎頭蜂群起攻擊，傷勢相當嚴重。

虎頭蜂飛行速度每小時達40公里，體型比起平常蜜蜂大5倍，如人類姆指般大，被蜇中的受害者會出現過敏性休克等情況。（網上截圖）

登山宜穿淺色衣物、不噴香水

新北市動保處表示，秋季登山活動若遇1至2隻警戒虎頭蜂旋繞時，要趕緊遠離，以衣服或手肘保護頭部，低身退出或繞路而行，切勿主動攻擊虎頭蜂，以免引起蜂群圍攻。

動保處稱，因虎頭蜂攻擊目標多為黑色、具絨毛、正在移動的動物，故人類受攻擊時，最嚴重的部位多為頭髮覆蓋住的頭部。民眾應穿淺色衣物並戴淺色帽子保護頭部，避免穿短袖、短褲、鮮豔服裝。

動保處又指，虎頭蜂喜歡吸食味道濃郁之樹汁及腐敗的果實汁液，故登山千萬不要塗香水、化妝品，減少氣味吸引虎頭蜂前來覓食。