屏東高爾夫球工廠爆炸81傷1死　消防員殉職　深夜再爆炸火光竄出

9月22日下午5點31分，屏東科技產業園區明揚國際科技公司，製作高爾夫球的2層倉庫火災，18點01分消防人員破門時發生爆炸，疑似因有機過氧化物，現場坍方，多名消防人員受困及受傷，晚間確定一名施姓消防員送醫不治。



晚間10點17分，屏東科技園區再度發生爆炸，現場火勢全面燃燒，建築物不斷冒出濃煙，火光也不斷竄出。搜救人員只能再將封鎖線擴大。明揚國際董事長劉安皓趕赴現場後，表示事發當下疑似有不明粉塵，導致火災發生，但確切火災原因仍在釐清。



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台媒指出，下午發生火警後，消防人員到場救援後，裡面有天然氣，消防人員現場進去時，準備射水時發生爆炸。造成5名消防員受傷，至少74人送醫，其中1名施姓消防員救出後送寶建醫院不治。此外，目前仍有7名員工、3名消防員受困火場待援。消防局後公佈多達82人的傷亡名單。

深夜10點多，科技廠又發生爆炸，現場陷入全面燃燒，火勢十分猛烈，救難人員只能將封鎖線再一次外移，搜救難度再增加。然而，火勢持續延燒至二廠，最終救難人員只能停止救援工作、全面撤退。

台媒指出，明揚國際科技公司主要經營高爾夫球相關產業，由於高爾夫球心是由合成橡膠、關鍵鏈添加物混合而成，其中內部橡膠含量高於99％，有些關鍵添加物會與水產生強烈反應，可能發生爆炸。