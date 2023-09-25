蔡英文、民進黨「同遭蛋洗」　聲望暴跌10.4%、流失200萬選民支持

台灣民意基金會25日公布「蔡英文聲望」最新民調，結果與前一個月相比，「總統職務表現贊同率」下滑了10.4%；而「總統職務表現不贊同率」上升了5.9%，蔡英文現聲望暴跌，是今年跌勢最大的一次，也創下她2016年5月上任以來的第3高跌幅，再度陷入了一個新的執政困境，或衝擊民進黨總統參選人賴清德的選情。



台灣民意基金會公布蔡英文最新聲望民調，結果顯示11%選民表示非常贊同、27.4%選民還算贊同、27.6%不太贊同、20.6%一點也不贊同、11.3%沒意見。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，上個月相比，蔡英文聲望出現巨大變化，「總統職務表現贊同率」下滑10.4%，一個百分點約等於19.5萬選民，意味著贊同蔡英文領導方式的人流失200萬左右，且其中超過8成是蔡英文鐵粉，而不贊同她的選民增加約115萬人。

蔡英文聲望最近二次比較。（台灣民意基金會提供）

游盈隆表示，近月以來，高爭議性的進口雞蛋政策，不僅折損蔡英文執政團隊一名核心成員（農業部長陳吉仲），也同步令台灣行政院長陳建仁內閣施政表現的民意滿意度，創下組閣以來的新低紀錄，並也創下不滿意度的最高紀錄。此外，民進黨政黨支持度在今次調查中，重挫6.5%，這結果並不多見。

「所有跡象都顯示，近期進口雞蛋風暴已經釀成了執政黨的系統性危機，從農業部、陳建仁內閣、到蔡英文總統都無一倖免，甚至也有很大的可能性嚴重衝擊到民進黨總統參選人賴清德的選情。」游盈隆說道。

游盈隆表示，蔡英文這次聲望重挫10.4%，是今年最大的一次，也是她2016年5月上任以來的第3高。前兩次分別是2022年12月，她因為九合一地方選舉民進黨歷史性挫敗而備受責難，聲望重挫13.7個%；另一次則是2020年9月因為8月無預警宣布隔年1月1日開放美國萊豬進口，聲望重挫10.7%。

蔡英文聲望調查。（台灣民意基金會提供）

最後從整體趨勢來看，蔡英文總統自2016年5月上台執政迄今7年多，已經歷了4次的執政困境，第5次執政困境就是現在，從2023年9月開始，會持續多久並不清楚，但對2024民進黨總統與立委選情顯然是一個壞消息。

民進黨前立委、黨內派系新潮流大老林濁水則在臉書上簡短表示「不幸」，指蔡英文在「雞蛋門」複製了和「論文門」一樣的護短與覆轍，是導致民調直落的原因。