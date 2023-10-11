前台灣防長批美：潛艦16年來不賣台灣　還說是盟邦？

台灣自製潛艦原型艦「海鯤軍艦」9月28日舉行命名暨下水典禮，卻意外衍生立委洩密與台防長適任與否爭議。對此，前國防部長馮世寬聲援現任防長，但也直言抨擊美國說要賣潛艦16年都沒賣，還說是台灣的盟邦。



立院外交及國防委員會今（11）日邀請前防長、現任退除役官兵輔導委員會主委馮世寬報告業務概況，並備質詢。發言素有大砲風格的馮世寬過去言論多有爭議，也因經常直言不諱，成為少有的台灣軍方話題人物。

馮世寬不願就國民黨立委馬文君被指洩密一事做出表態，但認為輿論應給予現任防長黃曙光一些掌聲。「在這麼艱困的情況之下，內外的環境是這個樣子，黃曙光能夠把這件事情（指台灣自造出首艘潛艦）做成功了，給他一點掌聲吧，全世界哪一個國家的武器發展第一次就能夠完美，連這一點常識都沒有，連這一點同理心都沒有；你們既然有這個機會讓我講話，我想要求我們全國的老百姓給他們一些掌聲。」馮世寬說道。

馮世寬自言在擔任防長期間，內外部皆質疑台灣造得出潛艦？話鋒一轉，反批美國政府，指台灣基於國防需求，亟欲對美採購潛艦，但過去16、17年來，美方一艘都沒有出售給台灣，「美國不是說台灣是美國的盟邦嗎」？質疑美國政府對台在軍事上的幫助有限。