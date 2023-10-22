台媒：香港教育展禁台公立大學用「國立」頭銜參展　逾10校棄參加

香港在本月27到28日舉行「2023香港台灣教育展」，台媒《旺報》22日（周日）報道稱，原本預計台灣有50所公私立大學參加，但香港官方要求台灣公立大學不能以「國立」頭銜參展，台灣陸委會與教育部評估後，原本報名參加的公立大學最後全部不參加，即將來港招生的只有39所學校，包含私立大專校院與台北市立大學。



《旺報》報道指，依照海外招生聯合委員會官網資訊，「2023香港台灣教育展」指導單位為台灣教育部與陸委會，原本預計台灣有50所公私立大學參加。

報道引述知情人士指，在傳出越南政府要求在「越南台灣高等教育展」為台方掛上「中國台灣」後，台灣教育部與陸委會就非常頭痛，沒想到香港也發生相同情況，要求台灣公立大學不能以「國立」頭銜參展、招生，導致所有台灣公立大學在活動即將登場的前一周，全部決定不前往香港。

台灣教育部回應《旺報》表示，經教育部與陸委會共同會商後，為維護主權，本次教育展涉及台灣政府經費補助的參展單位名稱、文宣品、招生資料及由國立大學製作的文宣品、招生資料等，其中國立大學名稱以全銜方式呈現，並透過海外聯招會事前向香港方表達立場，「以維護國家尊嚴」。

台灣教育部又提到，另考量香港於《香港國安法》實施後形勢，為保障台灣參展人員安全，建議國立大學不參加為宜。最終台灣幾間國立大學均未參加。

台灣陸委會則回應《旺報》稱，2023香港台灣高等教育展的主管機關是教育部，陸委會歷年來都是協助的立場。對於教育部的意見，陸委會表示尊重，會盡力來提供行政協助。

據《香港01》記者翻查該教育展的官方網站，截至22日公布的攤位平面圖及講座時段表，仍見有多所有「國立」頭銜的台灣公立大學參加，其中包括著名的國立臺灣大學、國立政治大學、國立成功大學等，不過攤位平面圖及講座時段表均用上「台大」、「政大」等簡稱，並未用上全稱。