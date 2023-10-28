台灣旅行團新疆旅遊遇死亡車禍　海基會證實：1死1昏迷2骨折

台灣旅行團驚傳在新疆發生死亡車禍，1死1昏迷2骨折，海基會表示，已經協助1位家屬前往新疆，並已請海協會協助。



10月27日台灣海基會表示，10月24日晚間7時許接獲陳姓民眾通報，有22位台籍遊客，分乘4部5人座車輛，10月23日傍晚行經新疆塔縣（塔什庫爾干塔吉克自治縣）時，其中一車發生嚴重車禍，造成1位死亡、1位昏迷、2位骨折。

海基會表示，該位傷重昏迷人員被送往新疆塔縣人民醫院進行急救，2名骨折傷者目前意識清楚，並無生命危險，目前在喀什地區人民第一醫院治療。

海基會指出，其他傷亡旅客之家屬已在大陸，另有一位傷者親屬1人因其護照、台胞證逾期向海基會求助，並已於27日下午順利前往。

新疆有獨特的文化和景觀，每年吸引許多遊客前往：

台灣仍禁止旅行社組團

目前，台灣禁止旅行社組團到大陸旅遊，民眾僅能以自由行方式前往。而台灣對兩岸旅遊的「禁團令」，是始自2020年1月底指揮中心宣布大陸各省民眾來台觀光旅遊「暫緩受理」，而交台灣通部觀光局也旋即暫停各大旅行社組團赴大陸、港澳旅遊。

海基會指出，經由洽詢交通部觀光署表示，已向富邦旅行社確認相關行程係由富邦旅行社員工廖致良自行邀集親友組團赴大陸新疆之團體，非由該旅行社辦理，所以並未違反旅行社組團赴陸之禁令，後續如需查核該旅行社將配合辦理。

《聯合報》報道，台灣旅行團在大陸發生死亡車禍的情況，過往大多是由旅行社組團，在車禍發生後，旅行社都有「緊急事故救援機制」，協助各項事宜。

報道指，2019年曾發生雄獅旅行團在上海旅遊步行遭遇車禍意外，造成1死、1命危和8人受輕重傷，當時台灣雄獅旅行社啟動緊急事故救援機制，處理醫療救助與協助追究肇事者民刑事責任，大陸旅遊局及上海台辦也都有派員協助處理。