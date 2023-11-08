炎亞綸涉性侵16歲網紅、偷拍　檢方偵結依違反兒少性剝削罪名起訴

台灣抖音網紅「耀樂」數月前指控藝人炎亞綸在他未成年時強制發生性關係，並偷拍私密影片。台北士林地方檢察署今（8）日偵結，依違反《兒少性剝削條例》起訴炎亞綸。



士林地方檢察署7月3日指揮警方傳喚炎亞綸到案，並兵分3路搜索炎的住居所、工作室，查扣炎亞綸的電腦、雲端下載大量影音資料，檢察官複訊後依《兒少性剝削防制條例》等罪諭令炎亞綸以50萬元交保、限制出境、出海。

炎亞綸交保後步出地檢署表示，他會全力配合司法調查，他也會努力捍衛自己清白。炎亞綸是台灣過去「#Me Too」風波，檢方主動分案，首位被傳喚、搜索的名人。

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綜合台媒報道，士林地方檢察署表示，被告炎亞綸違反兒童及少年性剝削防等案件，今偵查終結，檢方認定炎亞綸涉以手機拍攝與被害人性行為及持有該性影像犯行，涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》「製造少年猥褻行為電子訊號」及「意圖散布而持有少年性影像」等罪嫌，依法提起公訴。扣案存有本案性影像的全數儲存裝置，依法向法院聲請沒收，其他被訴妨害性自主等部分，經調查後檢察官認罪嫌不足，依法為不起訴處分。

台灣抖音網紅「耀樂」今年6月21日召開記者會控訴，點名炎亞綸在他年僅16歲時強制性交得逞，還曾在北市天母住家拍攝性影像畫面，士林地方檢察署當日即分案偵辦，依涉兒少性剝削防制條例等罪嫌，指揮婦幼隊蒐集相關事證；耀樂同年月24日至警局報案提告。