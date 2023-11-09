2士兵假辦同性婚騙14天婚假　放1天被識破下場曝　網笑：男上加男

台灣新北市五股區憲兵訓練中心一名顏姓與張姓義務役二兵為了想放假，將腦筋動到婚假上，兩人相約區公所辦理結婚登記後，持文件向部隊長官申請婚假獲准，但才放假一天，部隊長官因察覺怪異，隨即前往2人住處家訪，才逮破兩人離譜行徑。新北市地方檢查署近日偵結，將兩人依違反《陸海空軍刑法》予以緩起訴處分，並各需支付公庫3萬元（約合7500港元）。



檢方調查，顏男、張男為同梯新兵，同在6月13日入伍，並隸屬於新北市五股區憲兵訓練中心，2人8月間為了賺取14天婚假，私下商議到台北市南港區公所辦理結婚登記，之後再拿著結婚證明書、戶口名簿、身分證等向部隊辦理申請婚假手續。

據了解，部隊長官起初不疑有他，核准兩士兵婚假，但事後越想越不對勁，趁著2人才剛放第一天假便前去2人住處家訪，馬上就識破2人的離譜行徑。

2019年5月17日，台灣立法院表決通過同性婚姻專法，創下亞洲先例。圖為示意圖。（資料圖片）

檢方近日偵結，認為2人素行尚可，但因一時失慮才犯下此案，犯後對於犯行坦承不諱，且深感悔悟，檢方最後將2人依違反《陸海空軍刑法》「意圖免除職役詐偽」罪嫌及行使使公務員登載不實文書罪，予以緩起訴處分，並命2人須支付公庫各3萬元（約合7500港元）。

事實上，類似的案件過去也曾在台灣軍中出現。2020年4月，即曾有一名4個月軍事訓練役男已有女友，為了提早退伍，與另一名同性同袍以「假結婚」申請14天婚假及補助，家長得知婚訊大感吃驚，向軍方「求助」才讓事情曝了光，兩名役男最後取消請假，並未受到處分。

時任台灣「國防部」發言人史順文稱，未來若有役男以假結婚方式規避兵役，將以詐欺取財罪移送法辦。至於如何查核是否為假結婚，則將由單位主官與家長保持聯繫，進行事前及事後查證。役男新人須提供結婚登記等證明文件供人事部門查核辦理，經主計單位複查確認後，才會發放結婚補助。

今再有士兵為騙取14天婚嫁，走險假婚之門，台灣輿論大多吃瓜心態，揶揄「男上加男」、「軍中有人才」、「支持多元成家」等，但也有聲音提醒，締結婚約事涉兩當事人意願與權益，台灣軍方為覆核結婚真實性，不應逕自與家屬家庭查核，此舉或有礙個人性向隱私之保護。