台灣大選｜柯文哲敲定副手　擬搭檔「新光集團長公主」吳欣盈

即將在今（24）日上午11時前往台灣「中央選舉委員會」登記參選的民眾黨主席柯文哲，據民眾黨內內部會議決定，確認副手人選將是「新光集團第三代千金」吳欣盈，兩人也將在完成登記後受訪。



綜合台媒報道，國民黨、民眾黨與郭台銘三方在23日「君悅會談」無果後，柯文哲陣營隨即宣布今日上午將前往中選會登記。媒體間傳聞四名可能人選分別是前雅虎亞太區董事總經理鄒開蓮、民眾黨不分區立委吳欣盈、前台北市副市長黃珊珊和現任台北市副市長鄧家基。

而根據《Ettoday》的報道，民眾黨經過今日上午內部會議確定副手人選是吳欣盈，預計11時在中選會直接登記揭曉。

據了解，吳欣盈最終出線，符合柯文哲開出副手三大條件，包括女性、中南部、企業界，且吳欣盈更具備國際經驗、格局跟高度，柯文哲甚至曾對黨內稱讚「吳欣盈是民眾黨的蕭美琴」，具有補足柯文哲國際及企業關係較弱的一塊。

現任民眾黨不分區立委吳欣盈料將出任柯文哲副手。（Facebook@吳欣盈）

吳欣盈現年45歲，是台灣新光集團第三代千金，為集團創辦人吳火獅之孫女，前新光金控董事長吳東進之長女。吳欣盈具美國衛斯理學院國際關係、美術史雙學士，英國科陶德藝術學院文學碩士，曾任新光人壽副總經理、新光人壽慈善基金會執行長，現為民眾黨不分區立委。

新光集團是台灣一大型企業集團，由吳火獅與洪萬傳、林登山共同創立，旗下企業涵蓋紡織、合成纖維、瓦斯、百貨公司、建設、保全、電腦、金融保險及醫療等領域。現主要由吳火獅四位兒子吳東進、吳東賢、吳東亮與吳東昇，還有姪子吳東興的三位兒子負責經營。