金馬獎2023｜大陸導演孫杰奪最佳原著劇本　記錄上海封城短片獲獎

第60屆金馬獎11月25日於台北舉行頒獎典禮，揭曉得獎名單。今年（2023年）是中國大陸封殺封殺金馬獎的第五年，但入圍名單可看見不少中國大陸導演和電影仍有報名金馬獎。中國大陸導演、編劇孫杰自編自導的首部劇情長片《大山來了》入圍本屆最佳新導演及最佳原著劇本，最佳新導演獎惜敗給香港導演卓亦謙，但孫杰順利拿下最佳原著劇本獎。



此外，紀錄上海封城的紀錄短片《備忘錄》也勇奪最佳紀錄短片、最佳紀錄片也由中國大陸導演王兵紀錄童裝工廠年輕工人的《青春（春）》奪得。中國大陸電影、紀錄片仍在金馬獎獲得不少肯定。



中國大陸導演、編劇孫杰自編自導的首部劇情長片《大山來了》得到最佳原著劇本獎。（網絡圖片）

自2018年台灣紀錄片導演傅榆在第55屆金馬獎頒獎禮上發表獲最佳紀錄片獎的感言時說：「希望有一天我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為台灣人最大的願望」，得獎感言被指牽涉台獨言論，頒獎典禮因而蒙上政治風波。金馬獎其後便遭內地封殺。

2019年金馬獎入圍名單公布，中國大陸電影不見蹤跡，之後開始有中國紀錄短片、動畫短片開始出現在入圍名單之中。

今年中國大陸導演孫杰首部劇情長片《大山來了》，站在中國縣城沒落、都市崛起的微妙當口，巧以一個未現身的人物，演就一齣荒誕眾生相。據了解，孫杰本欲出席11月24日的新導演電影論壇，但金馬官網前一日突然宣布孫杰因「行程異動」無法參加，他也並未出席頒獎典禮，由友人代為領獎。

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「最佳紀錄長片」則由中國大陸導演王兵的《青春（春）》擊敗許鞍華、蔡明亮和趙德胤的作品奪得。紀錄中國的童裝生產中心「浙江織里鎮」匯集三十多萬名外來工人，年紀多在20歲上下，王兵歷經五年漫長拍攝，紀錄多位被攝者的日常，細膩呈現勞動青年生存樣態。

「最佳紀錄長片」則由中國大陸導演王兵的《青春（春）》擊敗許鞍華、蔡明亮和趙德胤等作品奪得。

「最佳紀錄短片」由《備忘錄》奪得，金馬獎官網介紹寫道，「紀錄2022年春天，新冠病毒在上海大流行，官方堅持清零下，全市兩千四百萬人遭強制禁足。受困貧窮社區的電影人，以手機、電視、網路等手邊素材為底，捕捉封城下的荒謬封控。」

窮山惡水電影小組得獎時，除了感謝金馬獎、評審，也感謝一直以來幫助、啟發的朋友及老師，「是你們肯定著電影藝術捍衛記憶的特質，如果沒有這特質，電影恐怕會失去它的意義」。

另外他們也提到人可以被很多東西很輕易地打敗，比如靜默、貧窮、恐懼、猜忌、懷疑、背叛。「但是一旦當我們兩起人和人連結的瞬間，我們就不是一無所有。感謝彼此、感謝大家、謝謝金馬獎。」