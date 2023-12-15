台灣戰貓蕭美琴｜代表「英派」穿梭華府　曾遭北京2度制裁

自詡「戰貓」的原台灣駐美代表蕭美琴，傳聞多時後，11月20日正式與賴清德搭檔競選2024台灣總統大選。親美色彩濃烈的蕭美琴出任賴清德副手，一般認為助力有二，一則緩和來自華府「疑賴論」，填補賴清德極度缺乏的「國際經驗」，二則幫助民進黨吸納都會、女性與青年選票。然而，「賴蕭配」代表的台獨意識強烈，安內民進黨有餘，卻也更大程度加劇非民進黨陣營、中間選民對於能否「和平保台」的疑慮。



1971年出生日本神戶的蕭美琴來自台美結合的基督徒家庭。父親蕭清芬曾擔任台灣本土派基督教長老教會「台南神學院」院長。她在台灣台南成長、就學，高中後赴美國求學，能說流利的中文、英語與閩南語，擁有歐柏林學院東亞研究學士，主修東亞研究及女性主義，以及哥倫比亞大學政治學碩士學位。

2023年11月20日，民進黨總統參選人賴清德宣布副手搭擋為台灣駐美代表蕭美琴。（賴清德FB）

由於台灣長老教會長期以來支持台灣黨外運動，出身教會的蕭美琴在哥大研究所畢業後加入民進黨，並不意外。事實上，蕭美琴在大學時期便積極參與海外反對陣營運動，蕭美琴的政治之路從民進黨國際事務工作開始，1995年起擔任民進黨駐美代表處執行長以來，先後歷任民進黨國際事務部副主任、主任，成為民進黨最年輕的一級主管，且在民進黨內被視為自由派。自2002年擔任僑選立法委員以來，共擔任四屆立委，2020年競選立委連任失敗後，在黨內沒有派系的蕭美琴，深受蔡英文信賴，獲派成為台灣首位女性駐美代表。

回顧從政契機，蕭美琴在2022年接受訪問時曾表示，當年她原本計劃念博士，但是1996年台灣首次總統民選，台海發生「飛彈危機」，促使她選擇回台灣工作。

民進黨主席暨總統侯選人賴清德11月26日上午出席「花蓮競選總部成立大會」，首次與副總統候選人蕭美琴同台造勢。（賴清德競選辦公室提供）

以愛貓聞名的蕭美琴，多次以「戰貓」自詡，稱「外交就如同貓的步伐，每踏出一步時都要小心翼翼」，包含愛貓、留洋背景、擅長於外交與談判事務等，皆與蔡英文相當相似，兩人關係長年親密友好，蕭美琴也被視為蔡英文合作緊密的幕僚之一。由於賴清德接班態勢自2020年即明朗，副手名單自2022年後即多有人選傳聞，蕭美琴始終在榜，今次出線搭檔賴清德參選，並不令外界意外。

然而，蕭美琴二度遭北京官方點名「台獨頑固分子」，2度宣布制裁，賴清德與蕭美琴的搭檔也被國台辦評價為「雙獨組合」獨上加獨，明示「賴蕭配」將不利台海形勢發展。蕭美琴或有能彌補賴清德「國際經驗」不足，以及都會、女性和青年選票空窗，但在藉由搭檔提昇並確保兩岸和平，同時賦予台灣民眾信心，蕭美琴顯然仍有不足。

蕭美琴個人履歷：

1971年生，現年52歲。

出生：1971年8月，生於日本神户，台灣台南市人

從政經歷：

1989—1993年，任美國歐柏林大學圖書館東亞中心助理

1993年，任呂秀蓮辦公室助理，後任呂秀蓮成立的「紐約台灣國際聯盟」秘書

1994年，任美國紐約哥倫比亞大學婦女與性別研究中心助教

1995年開始，一直在民進黨任職

1995—1996年，任民進黨駐美代表處執行長

1996—1997年，任民進黨中央黨部國際事務部副主任

1997—2000年，任民進黨國際事務部主任

1999年10月—2001年9月，任台灣陸委會諮詢委員

1999年，陳水扁競選台灣總統，任青年助選團副團長

2000年5月，任台灣總統府顧問、陳水扁英文秘書及隨身翻譯

2001年12月，當選第5屆僑選立法委員

2002年1月，放棄美國國籍；7月，繼任民進黨「國際事務部」主任；9月，加入由民進黨籍立委組成的「台日政治精英會」

2002年2月1日—2008年1月31日，任第5－6屆台灣立法委員

2012年2月1日—2020年1月31日，任第8－9屆台灣立法委員

2020年7月24日，任台灣駐美代表

2023年11月20日，請辭台灣駐美代表，並與民進黨總統參選人賴清德搭檔，正式登記參選