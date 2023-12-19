台積電董事長劉德音明年退休　現任副董事長魏哲家受薦繼任

台積電（TSMC）今（19）日宣佈，董事長劉德音將在明年股東大會後退休，公司推薦現任副董事長魏哲家繼任。



綜合《聯合報》、「壹蘋新聞網」等台媒報道，台積電19日宣佈，董事長劉德音將不參與下屆董事提名，並將於明年股東大會後退休。台積電提名及公司治理暨永續委員會推薦副董事長魏哲家接任下屆董事長，並將以明年6月下屆董事會選舉結果為主。

根據公告，劉德音於1993年加入台積電，並在創辦人張忠謀於2018年6月退休後接任董事長職位。在擔任董事長期間，劉德音重申公司對其使命的承諾，並著重在強化公司治理和企業競爭力，尤其在技術領先、數位卓越和全球佈局。

2021年7月26日，台積電召開股東常會，圖左至右為CEO魏哲家，董事長劉德音。（台積電提供）

台積電董事長劉德音表示，「過去30年在台積電貢獻己力，對我來說是一趟非凡的旅程」。劉德音特別感謝有團隊並肩，將公司打造成今日的業界指標企業，「而我能在我們傳奇的創辦人退休後接下台積電董事長一職，更是一項殊榮」。

劉德音表示，現在希望能退而不休，以不同的方式回饋數十年的半導體經驗，多花點時間陪伴家人，開啟人生的新篇章。「我會持續與董事會一同致力於公司治理直到任期屆滿的最後一天，我有充分信心，台積電在可見的未來將持續締造優異的表現。」

儘管台積電並未透露劉德音此次卸任董事長的原因，但台媒《聯合報》分析指，應不脫今年來美國設廠案遭遇紛紛擾擾，建廠進度延宕、人事調派流言四竄，傷害公司形象有關。