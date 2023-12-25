柯文哲宣傳車卡恆春西門恐破壞古蹟 屏東縣政府將評估毀損狀況
撰文：林芷瑩
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12月24日，民眾黨候選人柯文哲到恆春拉票期間，一輛掛有其競選海報的小型貨車卡在古蹟恆春古城西門，未能駛過，需要警方到場協助脫困。警方將函請屏東縣文化資產保護所會勘後，依違反《文資法》函送屏東地方檢察署偵辦。
24日晚6時許，恆春警方接報，有宣傳車行經恆春鎮古蹟西門時，因未注意高度過高，車廂遭城門卡住，現場無人傷亡，警員之後到場將車輛輪胎放氣降低高度。
《中央社》報道，民眾黨屏東縣黨部主委林育先介紹，在恆春古城西門發現一處疑撞擊造成痕跡，會配合文資單位後續調查；另外，涉事的小型貨車是支持者自發參與的車輛，非民眾黨官方車輛。
屏東縣政府文化資產保護所指出，恆春古城是國定古蹟，由文化部文資局主管，目前尚未接獲通報，若確實有發生破壞行為，可依文化資產保存法送辦，處6個月以上、5年以下有期徒刑，並罰款50萬元（新台幣，下同）以上、2000萬元以下；若受損狀況涉及恢復，則可求償。
恆春古城已有百年歷史，是全台最完整城門，創建於1875年（清光緒元年），有東門、北門、西門、南門，目前僅剩北門與西門可通行。
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