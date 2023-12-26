2024台灣大選｜倒數18天　大選進入緊張微妙時刻

台灣的政治文化十分感性，當事人眉宇間的些許變化、表情都可能產生效應，北京若有大動作也會直接衝擊選情。



在震驚兩岸的君悅酒店「藍白合分手大戲」落幕一個月後，2024年台灣大選的新局面已穩定下來，此前被認定幾乎無可能當選的國民黨，出現了一絲微弱的勝選希望。

台灣大選是否會上演最後一個月急逆轉的奇跡？這在很大程度上將取決於下來倒數20天裡三黨的策略與攻防。台灣的政治文化十分感性，當事人眉宇間的些許變化、表情與肢體語言都可能產生效應，北京若有大動作也會直接衝擊選情。在這最後關頭，誰有一點失誤都可能悔恨終生。

也正因為這種峰迴路轉的可能，讓眼前這場相對沉悶，候選人都缺乏魅力與鮮明政治理念的大選，還是有看頭。過去幾個月以來在民調一路領先至少10個百分點的民進黨候選人賴清德，優勢已不再突出。賴清德最近被老宅（所謂的「賴皮寮」）違建問題拖累，他的選情真正進入了危險區間。

違建在台灣其實不算個事兒，但賴清德的處理方式遭詬病，有傷其「人設」。而守衛賴清德老宅的特勤人員上周突然倉促搬東西走人，台灣評論人推測這是台灣總統府方直接下令的結果。這個細節的要害處在於，這透露出民進黨內對賴清德的不同意見已顯露在外。民進黨過去的強大優勢就是能團結起來先贏了選舉再分利益，而今這個優勢不再，是賴清德陣營的一大警訊。

國民黨方面則是空前團結，侯友宜本人也越戰越勇。據綠營智庫學者、台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書上點評，侯友宜在電視政見發表會的表現超乎想像，已非昔日吳下阿蒙。

2024台灣大選，國民黨提名候選人侯友宜及其副手趙少康，12月23日晚間在台北凱達格蘭大道舉辦「台灣平安、人民侯康」造勢大會。主辦單位表示現場湧入超過8萬人。（國民黨提供）

多份較有公信力的民調也顯示，賴清德的民調領先優勢已壓縮到5%以內。其中台媒《美麗島電子報》12月19日到21日的追蹤民調顯示，如果當下投票，賴清德組合的得票推估會是558萬票到576萬之間，侯友宜組合的得票會在532萬票到565萬票。換言之，如果當下投票，侯友宜、趙少康組合在最佳情況下可能以約7萬票險勝；而賴清德搭配蕭美琴在最佳情況可能以44萬票的優勢當選。這是兩組候選人在《美麗島電子報》民調中的推估得票區間第一次出現重疊。

台灣有約1900萬合格選民，數萬票到幾十萬票是非常微小的差距，才不到2.5%差距，足見這次選情膠著與驚險程度。和現任總統蔡英文在此前兩次大選中先後大贏對手260萬票和308萬票相比，完全是小巫見大巫。

從協力廠商的角度看台灣，重點不是各黨競爭，而是大選會如何影響台海兩岸局勢、牽動中美關係。北京已多次重批賴清德是頑固台獨分子、指賴清德與蕭美琴的組合是「獨上加獨」。在這個背景下，如果民進黨繼續連任，北京即使不會馬上兵戎相見，對台灣的軍事施壓、經濟懲罰必將有步驟又十分猛烈進行。簡言之，兩岸處於實質對抗、無對話的狀態將再持續至少四年，台灣即使要維持過去八年的現狀也都不可能。

不過，即使國民黨侯友宜當選，結果也未必為北京樂見。侯友宜宣稱「支持《中華民國憲法》下的九二共識」，被質疑為「藍皮綠骨」的他為了鞏固深藍的支持，多次表示「中華民國永遠是我第二個媽媽」，又稱「《中華民國憲法》就是兩岸政治上的護國神山」。

國民黨提名候選人侯友宜及其副手趙少康，12月23日晚間在台北凱達格蘭大道舉辦「台灣平安、人民侯康」造勢大會，黨內重量級人士與重要輔選幹部齊聚，展現團隊戰力與團結氣勢。（國民黨提供）

但侯友宜畢竟是和馬英九不同。他一沒有外省的家世背景，二沒有羨煞人的哈佛學歷，閩南話還說得遠比漢語好，是充滿「台灣味」的本土型人物。侯友宜的家國情懷顯然不是中國傳統士大夫式，而是草根式的，他心繫的土地與捍衛的對象必然是台灣。難怪許多人都說，馬英九恐怕是台灣最後一個有中華民族情懷的領導人。而在現實中，當前只有侯友宜這個與傳統國民黨關係疏離的本土型政治人物，還有些微弱希望能披著國民黨戰袍贏得勝選。

有大陸學者指出，「台獨綠」和「反共藍」都是危險的反動力量，對這三名候選人都不滿意。這次選舉至今清楚反映的現實是：本土化是台灣政治發展的必然趨勢。兩岸如果能做到心照不宣地尊重彼此的差異，又維持「一國」概念和「九二共識」不破，就能保持和平並重啟兩岸對話，能做到這點就不容易了。

中國領導人強調中國必然統一，但北京也表示有耐心。在長遠而言，究竟是「和統」或「武統」則取決於美國。在台灣方面，經過多年政治洗禮，多數台灣人對統獨意識形態爭鬥也是疏離的，更多人只是想維持現狀、平安地過小日子。

這一回，民進黨的執政包袱、候選人的表現、選民對政黨輪替的信念、部分人避戰的心理，讓賴清德有可能只以微弱多數當選、或者可能讓侯友宜創造奇跡。台灣正處在敏感的關頭，下來20天的發展，將左右未來四年甚至更長的台海與國際形勢。

本文獲《聯合早報》授權刊載。